Eski ABB Başkanı Melih Gökçek’in ifade verdiği gün adliyeye geldiği Mercedes hâlâ konuşuluyor. 23 bin TL liste fiyatı olan, yıllık vergisi 70.000 TL olarak hesaplanan Mercedes S400d otomobil, Gökçek’in geçmişte yaptığı bir paylaşımı da hatırlattı. Melih Gökçek “Mercedes, siyonist İsrail’e 1 milyon Euro yardım yaptı. Onların Mercedes’i varsa bizim de Baykar’ımız var. Baykar Filistin’e 9 milyon Euro yardım yaptı” dedi ama Mercedes marka otomobilden de vazgeçmedi.





23 MİLYONLUK KONFORU BIRAKMADI



Bu arada Melih Gökçek’in adliyeye geldiği 23 milyon TL’lik Mercedes, Ankara’daki tam 5 daire satın alıyor. Oğluyla gelinin ifade vermesini de değerlendiren Melih Gökçek şunları söyledi:





“Adli kontrol kararı verilmesi, kişinin suçlu olduğu anlamına gelmez. Ayrıca, Murat Ağırel’in tanık sıfatıyla verdiği ifadelerin gerçeği yansıtmadığı yönünde ciddi şüphelerimiz bulunmaktadır. Hülya Gökçek tarafından, bu iddiaları desteklediği değerlendirilen 11 ayrı bilgi ve belgenin Cumhuriyet Başsavcılığına sunulduğu ve gerekli şikâyetlerin yapıldığı tarafıma iletilmiştir.”





