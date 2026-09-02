Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve belediyenin avukatı, eski savcı Nadi Türkaslan, dün ‘Gökçekler Suç Örgütü’ ile ilgili suç duyurusunu Cumhuriyet Savcılığı ‘Örgütlü Suçlar Bürosu’na yaptı. Ankara Adliyesi önünde açıklama yapan Türkaslan, Gökçeklerin mal varlıklarının illegal yolla elde edilmiş ise bunun ortaya çıkarılması gerektiğini vurguladı ve şunları söyledi:

Mansur Yavaş, 2022’de gazetecileri 801 milyon dolar (bugünkü kurla 38.6 milyar lira) harcanan Ankapark’a götürmüş, çürüyen oyuncakları göstermişti.

İLLEGAL YOLLAR

- Gazeteci Murat Ağırel’in elde ettiği belgeler ve bilgiler sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bireysel soruşturmaya geçti. Kim ne amaçla yatırım yapmış bizi ilgilendirmiyor ama bu yatırımları belediye imkânlarından illegal yollarla elde etmişlerse bunun ortaya çıkarılması gerekiyor.

- Bu amaçla 7 Ağustos’ta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyette bulunduk. Soruşturma içeriğine saygımız nedeniyle bugüne kadar açıklama yapmadık. Şikâyetimizin temeli ve dayanağı, ‘Gökçekler Suç Örgütü’ diyebileceğimiz; eski belediye başkanı İbrahim Melih Gökçek, Nevin Gökçek, Osman Gökçek, Ahmet Gökçek, yakınları, belediye bürokratları ve yoğun bir şekilde iş yapan, ihale alan iş adamlarıyla belediyenin parasını, varlıklarını ve taşınmazlarını nasıl kullandıklarını ortaya koymak.

Gökçek hakkındaki suç duyurusunda en detaylı dosya, Ankapark’taki batağa ayrıldı.

‘TV KANALI VAR’

- Bu örgütün, faaliyetlerini yürütebilmek için bir televizyon kanalını dahi sahiplenip onun üzerinden yayın yaptığı, yine örgütün amaçları doğrultusunda spor kulüplerini dahi kullandığına ilişkin delilleri de o dosyada ortaya koyduk.

‘Soruşturmalar birleştirilsin’

Nadi Türkaslan, “Daha önce İbrahim Melih Gökçek ve yakınlarının suç örgütünün sebepsiz mal edindiği, bu nedenle de mal varlıklarının araştırılmasına ilişkin bir şikâyetimiz daha Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda bulunuyor” dedi. Nadi Türkaslan, Murat Ağırel’in yayınından sonra resmen başlatılan soruşturmaya yaptıkları iki şikayet evrakının birleştirilmesi gerektiğini söyledi.

SÖZCÜ’nün dünkü manşeti gündem belirledi. ABB avukatı suç duyurusunun detaylarını açıkladı.

Gökçek’in bir tek çöpü bile yokmuş

Eski ABB Başkanı Melih Gökçek’in Almanya’daki mal varlığı tartışılırken, Türkiye’de de 23 ayrı gayrimenkulü olduğu belirlendi. Tapu belgesinde Ankara’nın Pursaklar, Çankaya, Gölbaşı ve Etimesgut ilçelerindeki taşınmazların yanı sıra Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde arazi ve tarla kayıtları yer aldı.

Gazeteci Murat Ağırel’in açıklamaları üzerine Gökçek ise Tapu ve Kadastro’nun ekran görüntüsünü paylaşarak adına kayıtlı herhangi bir taşınmaz bulunmadığını savundu. 23 yıl büyükşehir, 5 yıl Keçiören Belediye Başkanlığı, 3 yıl Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, 5 yıl da milletvekilliği yapan Gökçek’in üzerine kayıtlı tek bir evi ve gayrimenkulü yokmuş.

Murat Ağırel açıkladığı tapu kayıtlarının 2019/236 sayılı hukuk davası dosyasında yer aldığını belirterek, Gökçek’e ait gayrimenkullere ilişkin ayrıntılı bilgi vermişti.