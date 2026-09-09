Bir insanda yüzlerce altın olur mu?

Melih Gökçek’in gelini Hülya Gökçek, düğününde ve iki çocuğunun doğumunda hediye edilen altınları bozarak ve 10’dan fazla daireyi satarak, Almanya’daki taşınmazı aldıklarını iddia ediyor.

Altınlar ve 10’dan fazla taşınmaz

Melih Gökçek’ten sonra oğlu ile gelini Ahmet ve Hülya Gökçek, önceki gün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

Hülya Gökçek, ifadesinde 2.5 yaşında yetim kaldığını, dedesinden ve babasından ciddi miktarda taşınmazın kendisine miras bırakıldığını ileri sürüyor.

Gökçek’in 2022 yılında Almanya’da kurduğu HAMAG GmbH şirketine yapılan yaklaşık 4.5 milyon Euro’luk transfer araştırılıyor. Paranın gerçek sahibinin kim olduğu Gökçek’e soruluyor.

Gökçek, “Yaklaşık 4.5 milyon Euro’yu Düsseldorf’ta aldığımız binanın satış bedeli olarak ben gönderdim. Adıma kayıtlı banka hesabından parça parça 1.5 yılda gönderdim” diyor.

Ayrıca Gökçek’e paranın kaynağına ilişkin soru yöneltiliyor.

“Düğünümden kalan altınlar, ailem, eşimin ailesinden aldığımız desteklerdir” diye karşılık veriyor.

Düsseldorf’taki binayı alabilmek için eşi, kendisi ve şirketlerinin adına kayıtlı 10’dan fazla taşınmazı sattıklarını iddia ediyor.

Bir düğün, iki doğum

Takılar için ayrıntı vermesi isteniyor.

Gökçek, altınların düğününde ve iki çocuğunun doğumunda hediye edildiğini savunarak, şöyle diyor:

“Düğün takıları şahsıma aittir. Bunları peyderpey bozdurdum, nakte çevirdim. Altınlar fiziki olarak bendeydi. Bir kısmını bozdurup HAMAG’a nakit olarak gönderdim.”

Belgesini göstermedi

Gökçek, “Tek tek ibraz edeceğim” dese de altın bozdurmaktan ve 10’dan fazla taşınmazın satışından elde ettiği geliri ifade işlemi sırasında belgelendirmedi. Belgeleri daha sonra sunacaklarını savundu. Savcılık dekontların teslimini bekliyor.

Varlıkları ile para hareketleri uyumsuz

Gökçek çifti ifadeleri alındıktan sonra yurt dışına çıkış yasağı tedbiri istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Sevk yazısında kritik tespitler yer alıyor.

Savcılığın elinde MASAK raporları, ifadeleri ve tapu kayıtları olduğunu anlıyoruz.

Yazıda, HAMAG GmbH şirketi üzerinden yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu kaydediliyor. Gökçeklerin Almanya’da taşınmaz edindikleri vurgulanarak, banka hesaplarında, kaynağına ilişkin açıklama gerektiren fiziki nakit yatırımlarının olduğu belirtiliyor.

En kritik bilgi şöyle:

“Banka hesap hareketleri, taşınmaz varlıkları ve şirket faaliyetleri birlikte değerlendirildiğinde Gökçeklerin ekonomik durumları ile yatırım ve para hareketleri arasında uyumsuzluk bulunduğu...”

Yurt dışıyla mali ve ticari bağlantılarının bulunması, Almanya’da şirket ve taşınmazları ile oturum izinlerinin olması nedeniyle Gökçeklere yurt dışına çıkış tedbiri kondu.

Gökçek çifti adliyeden ayrılırken protokol kapısını kullanmak istedi. Ancak onlara vatandaşların girip çıktığı kapı gösterildi. Melih Gökçek ve ailesi belli ki artık serbest düşüşte...

Melik Gökçek: Villamı sattım, ticaret için oğluma verdim

Baba Melih Gökçek, ifadesinde, Ankara Çayyolu’ndaki Funda Sitesi’nde villasını satıp 1.265.000 doları oğlu Ahmet’e verdiğini belirterek, şunları söylüyor:

“2018’de Ankara’da adıma kayıtlı Funda Sitesi’nde müstakil villa bulunmaktaydı. Kendisine destek olmak için evi satıp parasını oğlum Ahmet’e verdim. Evi 1.265.000 dolar bedelle sattım. Oğlumun ticari faaliyetinin sermayesi hususunda bilgim yoktur.”

Gökçek, ifadesinin devamında, “Evi ticari faaliyette kullanması için satıp parasını oğluma verdim” diye açıklık getiriyor. Ancak oğlunun parayı hangi ticari faaliyette kullandığını izah etmiyor.

Bu paranın Düsseldorf’taki taşınmazın alınmasında kullanıldığından kuşkulanılıyor. Gökçek’in HAMAG GmbH şirketinin varlığından önceden haberdar olup olmadığı inceleniyor.

Gökçeklerin emlakçısı da şüpheli

Şüpheliler arasında Gökçeklerin Almanya’daki emlakçısı H.U. da yer alıyor.

Melih Gökçek, H.U.’yu oğlundan ötürü tanıdığını ifade ederek, “Kendisiyle samimiyetim ve yakınlığım yoktur. Bir defa Ankara’da oğlum Ahmet’in yanında 1.5 sene önce gördüm. Almanya’da gayrimenkul alım satımıyla uğraştığını söylemişti. Oğlumla ticari, hukuki ilişkisi olup olmadığını bilmiyorum.”

23 yıl, tek soru

Melih Gökçek’e 23 yıllık Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na dair tek bir soru yöneltiliyor.

Soru şu şekilde:

“Belediye döneminizde aile bireylerinizin yararına olacak şekilde herhangi bir kamu kaynağı aktarımı yapıldığı iddialarına ilişkin diyecekleriniz nelerdir?”

Gökçek, şu karşılığı veriyor:

“Belediye Başkanlığım döneminde aile bireylerim yararına olacak şekilde herhangi bir desteğim olmamıştır.”