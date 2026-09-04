Gazeteci Murat Ağırel, Gökçek ailesine ilişkin soruşturma kapsamında Türkiye ve Almanya’daki tapu kayıtlarını incelediğini belirtti. Ağırel, dosyanın Ahmet ve Hülya Gökçek ile ilgili olmasına rağmen Melih Gökçek’in şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmasının kendisine “çok tuhaf” geldiğini ifade etti. Ağırel, bu durumun başka bir soruşturmanın da bulunduğu düşüncesine neden olduğunu yazdı.

"İKİ İŞLEM ARASINDA YALNIZCA İKİ GÜN VAR"

Ağırel, Ahmet Gökçek’in bacanağı Cenk Karayel tarafından 2015’te kurulan AC Sportif’in 2017’de Ankara’da 5 bin 386 metrekarelik bir taşınmaz satın aldığını, 2019’da şirket hisselerinin tamamının Hülya Gökçek’e devredildiğini ve taşınmazın 2022 sonunda 01 HLY Yapı bünyesine geçtiğini aktardı.

Ağırel’e göre söz konusu taşınmaz 26 Kasım 2025’te Asuman Çil’e satıldı. Almanya’da ise Hülya Gökçek’in verdiği vekaletle kurulduğunu belirttiği HAMAG GmbH’ye ait Düsseldorf’taki taşınmaz üzerinde Fatih Çil lehine 6,5 milyon avroluk “Grundschuld” 24 Kasım 2025’te tescil edildi. Ağırel, Fatih Çil’in Asuman Çil’in akrabası, büyük olasılıkla eşi olduğunu belirterek, “Türkiye’deki satış ile Almanya’daki teminat neden iki gün arayla gerçekleşti?” diye sordu.

"6,5 MİLYON AVROLUK TEMİNAT, TEK BAŞINA ÖDEMEYİ KANITLAMAZ"

Ağırel, Alman tapusunda yer alan 6,5 milyon avroluk “Grundschuld” kaydının tek başına bu miktarda paranın HAMAG GmbH’ye ödendiğini kanıtlamadığının altını çizdi. Teminatın gerçek bir borca dayanıp dayanmadığının banka kayıtları ve temel borç ilişkisini gösteren belgelerle ortaya konulabileceğini belirten Ağırel, tapu kaydında yıllık yüzde 9 faiz oranının bulunduğunu ve teminatın belirli şartlarda doğrudan icraya konu edilebilmesine ilişkin hüküm yer aldığını da aktardı.

"BUNA ‘TESADÜF’ DEYİP GEÇMEK GAZETECİLİK DEĞİL"

Ağırel, Cumhuriyet'teki yazısında iki işlemin tarihlerini yan yana koyarak, "24 Kasım 2025: HAMAG’ın Almanya’daki taşınmazı üzerinde Fatih Çil lehine 6,5 milyon avroluk teminat hakkı tescil ediliyor. 26 Kasım 2025: Türkiye’de 01 HLY Yapı’ya ait 5 bin 386 metrekarelik taşınmaz Asuman Çil’e satılıyor” ifadelerini kullandı. Arada yalnızca iki gün bulunduğuna dikkat çeken Ağırel, “İki ayrı ülke. İki ayrı taşınmaz. Bir tarafta Hülya Gökçek bağlantılı şirket. Diğer tarafta karı-koca olan Asuman ve Fatih Çil. Ve 6,5 milyon avroluk teminat kaydı. Buna ‘tesadüf’ deyip geçmek gazetecilik değildir” dedi. Ağırel, yazısının sonunda “Türkiye’deki satış ile Almanya’daki teminat neden iki gün arayla gerçekleşti?" sorusunu yöneltti. Melih Gökçek’in soruşturma kapsamında bugün ifade vereceği bildirildi.