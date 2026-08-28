Türk siyasetinin en tartışmalı isimleri arasında yer alan ve 23 yılı aşkın süre boyunca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yürüten İbrahim Melih Gökçek'in ailesinin serveti Türkiye sınırlarını aştı.



Melih Gökçek'in gelini Hülya Gökçek'in Almanya'da kurduğu ancak hiçbir çalışanı ya da cirosu olmayan 'HAMAG' adlı şirketin Türkiye'den gönderilen milyonlarca euro değerindeki para ile Almanya'da servet değerinde taşınmazlar satın aldığı ortaya çıktı.



Sözcü TV programcısı Murat Ağırel, Onlar TV yayınında detaylarını aktardığı haberinde Gökçek ailesinin Avrupa'ya uzanan servetini deşifre etmek için Almanya'ya gitti.



Gökçek ailesinin Düsseldorf'ta satın aldığı 18 daireli bina



ÇALIŞANI OLMAYAN ŞİRKET PARA BASTI



İbrahim Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek'in eşi olan Hülya Gökçek, 2022 yılında Çeşme 1. Noterliği üzerinden verdiği vekalet ile Filiz Polat İşler'i kendisi adına Almanya'da şirket kurabilmesi için görevlendirdi.



Almanya'nın Köln şehrinde 30 bin euro sermaye ile kurulan aile şirketinin adı Hülya, Ahmet, Melih, Ahmet ve Gökçek adlarının baş harflerinden oluşan HAMAG olarak belirlenirken, bir süre sonra Türkiye'den söz konusu şirkete para transferleri başladı.





2023 yılında şirketin banka hesabına Türkiye'deki bir banka üzerinden önce 722 bin Euro ardından 3 milyon 857 bin Euro para transferi gerçekleştirildi. Hülya Gökçek, bu para ile Düsseldorf'un en nezih sokaklarından birinde bulunan 18 daireli binayı 'yurt yapmak' amacıyla 3 milyon 857 bin Euro karşılığında satın aldı.





Gökçek ailesi, hiçbir çalışanı ve ticari faaliyeti bulunmayan şirketleri üzerine satın aldıkları binaya 500 bin Euronun üzerinde tadilat harcaması da gerçekleştirirken, şirketin Düsseldorf'taki bu bina için yaptığı toplam harcama 4,5 milyon Euro seviyelerine yaklaştı.



8,5 MİLYON EUROYA AVM ANLAŞMASI



Türkiye'den gönderilen paralar ile Almanya'da yapılan ticari faaliyetlerini artıran Gökçek ailesi, Düsseldorf'taki binayı satın aldıktan sonra bu kez rotayı Düsseldorf'un 40-50 km dışındaki Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Velbert şehrine çevirdi.



Vilbert şehrinde bir AVM satın almaya karar veren Hülya Gökçek ve eşi Ahmet Gökçek, 5 dükkanı ve 18 dairesi bulunan alışveriş merkezini satın almak için Alman mülk sahibi ile 8,5 milyon Euro bedel üzerinden sözleşme imzaladı.



Hülya Gökçek'in 8,5 milyon Euro karşılığında satın almak için sözleşme imzaladığı AVM



21 Mayıs 2025 tarihinde noter aracılığıyla yapılan sözleşmeye göre Gökçek ailesi, ödeme yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmemesi halinde günlük 345 Euro para cezası ödemeyi kabul etti. İmzalar atıldıktan bir süre sonra ise Gökçek ailesi AVM'yi satın almak için şartları sağlayamadı ve imzaladıkları sözleşme nedeniyle Alman mülk sahibine 300 bin Euro fesih bedeli ve iki Türk alıcıya 100 bin Euro olmak üzere toplam 500 bin Euro ceza ödemesi gerçekleştirdi.





Ancak Gökçek ailesinin AVM satışı için anlaştığı Türk aracılardan birinin 100 bin Euroluk ödemenin 'eksik' olduğunu iddia etmesi üzerine mahkemeye başvurması, aileyi Almanya'da da davalık hale getirdi.



280 MİLYON EUROLUK AVM İÇİN GÖRÜŞME



Düsseldorf'ta 4,5 milyon Euro (bugünkü kurla 250 milyon TL) ödeme ile bir bina satın alan ve Velbert'te 8,5 milyon Euro değerindeki bir AVM'yi satın almak için el sıkışan Gökçek ailesi, bu kez Lüksemburg'taki 280 milyon Euro değerindeki "Massen Shopping Center" adlı AVM'yi satın almak için görüşmeler yürüttü.



Gökçek ailesinin Lüksemburg'ta satın almak için görüşmeler yaptığı dev AVM



Her fırsatta 'Yerli ve Milli' olduklarını öne süren Gökçek ailesinin son yıllarda başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde milyonlarca Euro değerinde gayrimenkuller satın almak için görüşmeler yürütmesinin nedeni ise merak konusu.



Türkiye'den Almanya'ya yapılan milyonlarca Euro değerindeki para transferlerinin kaynağı, bu paraların nasıl kazanıldığı ise adeta bir sır gibi gizli.



