İngiltere’nin başkenti Londra’da yer alan Strata SE1 gökdeleninin en üst üç katına entegre edilen devasa rüzgar türbinleri faaliyete geçirildi. Şehirdeki yüksek rüzgar hızını doğrudan bina içine çeken aerodinamik tasarım, gökdelenin ortak kullanım alanlarındaki enerji ihtiyacının tamamını karşılamayı başardı.

GÖKDELENİN TEPESİNDEKİ TÜRBİNLER NASIL ÇALIŞIYOR?

Gökdelenin mimari planı, yüksek irtifada esen sert rüzgarları doğrudan yapının zirvesindeki üç dev kanala yönlendirecek şekilde kurgulandı. Tünel etkisi oluşturan bu kanallar, içeri giren havanın akış hızını artırarak türbin kanatlarının kesintisiz dönmesini sağlıyor. Kanatlardan geçen hava akımı mekanik enerjiyi doğrudan elektrik enerjisine çeviriyor. Sistem, geleneksel rüzgar santrallerinden farklı olarak şehir merkezindeki dikey hava hareketlerini doğrudan enerjiye dönüştürüyor.

Projede kullanılan türbin mekanizması, dış cepheye sonradan eklenmek yerine doğrudan gökdelenin ana taşıyıcı gövdesine entegre edildi. En üst üç katı tamamen kaplayan bu tüneller, binanın aerodinamik rüzgar direncini hafifletirken mekanik titreşimi de sönümlüyor. Geliştirilen bu mühendislik çözümü, yüksek katlı binaların karşılaştığı şiddetli rüzgar baskısını bir risk olmaktan çıkarıp temel bir güç kaynağına dönüştürüyor.

ÜRETİLEN ELEKTRİK NERELERDE KULLANILIYOR?

Türbinlerden elde edilen elektrik enerjisi, dev gökdelenin havalandırma sistemleri, asansörleri ve koridor aydınlatmaları gibi tüm ortak alanların ihtiyacını karşılıyor. Üretilen güç doğrudan binanın iç dağıtım şebekesine aktarılıyor. Bu sayede yapının harici şehir şebekesine olan bağımlılığı en alt seviyeye indiriliyor.

ŞEHİRDEKİ HAVA AKIMINI FIRSATA ÇEVİREN TASARIM

Yoğun kent merkezlerinde yenilenebilir rüzgar enerjisinden faydalanmanın önündeki fiziki engeller, dikey mimari içine kurulan tünel sistemiyle aşılmış oldu. Binanın kendisi dev bir rüzgar toplayıcı işlevi görerek temiz enerji üretimini doğrudan kentin merkezine taşıdı. Uygulanan model, kentsel sürdürülebilirlik projelerinde kendi elektriğini üreten yeni nesil akıllı gökdelenler için örnek bir altyapı standardı oluşturuyor.