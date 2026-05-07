Adalet Bakanı Akın Gürlek, TGRT Haber'de canlı yayına katıldı.

Gürlek burada, belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalar, yasa dışı bahis, uyuşturucu ve faili meçhul dosyalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gürlek, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in "etkin pişmanlık" hükümleri kapsamında ifade verdiğini açıkladı.

'GÖKHAN BÖCEK'İN BEYANLARI ALINDI'

Gürlek, Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında beyanda bulunduğu bilgisini paylaşarak şunları söyledi:

"Muhittin Böcek, Gökhan Böcek ve diğer şahıslar hakkında şu an yargılama yapılıyor.

Bir de en son Antalya Başsavcılığı yeni bir soruşturmadan dolayı bir operasyon yaptı. Muhittin Böcek ikinci defa tutuklandı. İstanbul'da da bildiğim kadarıyla bir soruşturma var. Orada da Zuhal Böcek tutuklandı.

Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında beyanların alındığını biliyorum. O konuda bir beyanda bulundu. Ama tabii bu devam eden bir soruşturma süreci."

'NE İFADE VERDİ BİLMİYORUZ'

Özkan Yalım hakkında da açıklama yapan Gürlek, "Bugün Özkan Yalım'ın da etkin pişmanlık kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından beyanları alındı. Ancak ne yönde ifade verdiğini bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

TAHLİYE OLACAKLAR MI?

Bakan Gürlek "Tahliye olup olmama ihtimali" ile ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Şimdi şöyle, her etkin pişmanlıkta bulunan illa tahliye olacak diye bir usul yok. Etkin pişmanlıktan faydalanacak olanların samimi olması lazım, bildiklerinin tamamını anlatması lazım.

Yani burada genelde etkin pişmanlıkta bulunanlar bazı bilgileri kendisiyle ilgili bilgileri saklayabiliyorlar.

Samimi beyan da bulunduğuna kanat getirilmesi lazım. Burada takdir etkisi tamamen savcılığa ait. İsterse tahliye edebilir, isterse beyanlara itibar etmeyecekse tutukluluk devam edebilir."