Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkındaki ihbarlar üzerine kan, idrar ve saç örnekleri alınan tutuklu Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun uyuşturucu testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise YouTube kanalı Onlar TV’de Şule Aydın’ın sorularını yanıtlarken Beşikçioğlu’na ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu...

Günaydın şu ifadeleri kullandı:

-Adam uyuşturucu kullanıyor. Başkanın kullanıyor, başkan yardımcın kullanıyor.

"SİZ KAMU GÖREVİNİ NASIL YAPIYORSUNUZ ACABA?''

-Ne oluyor arkadaş? Siz kamu görevini nasıl yapıyorsunuz acaba? 'Bu onun özel yaşamıdır' diyemem.

-Eğer siyasete girdiysen siyasetin koşulları var. Hele bugünkü siyasetin koşulları var. Ona uygun davranacaksın.

-Özel hayatı için de, kamusal hayatı için de insanın kendine çeki düzen vermesini beklemek bizim hakkımız değil mi?

ERKEN SEÇİM VE ANAYASA İDDİASI

Günaydın, programda AKP’nin yeni anayasa hazırlığı yaptığı ve erken seçim planladığı iddiasını da gündeme getirdi.

YENİ Parti’nin ana muhalefet konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Günaydın, Meclis’te anayasa değişikliği ve erken seçim kararı için gereken oy sayılarına dikkat çekti.