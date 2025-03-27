Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Sözcü TV'de duayen gazeteci Uğur Dündar ile Arena programında önemli açıklamalarda bulundu.

Günaydın, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu'na yönelik sosyal medyada yer alan paylaşımlara değinerek, "Herkesin annesi ve eşi kutsaldır, ancak kendi tarafını kutsal görüp, diğerine her türlü hakareti edebilmek de alçaklıktır. Bu tür iftiralar karşısında her zaman hakkı savunduk, savunmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

'ŞİDDETE GÖZ YUMMAYACAĞIZ'

Protestolarda yaşanan müdahalelere değinen Günaydın, "Polis ve göstericiler arasında bir ayrım yapmamalıyız. Hepsi bizim çocuklarımızdır. Ancak karanlık alanlarda, kameraların olmadığı yerlerde yaşanan şiddet ve zulme göz yummayacağız" ifadelerini kullandı.