Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde düzenlenen Yörük Türkmen Festivali’nde yaşanan olay, etkinliğin önüne geçti. Sahneye çıkan Gökhan Güney ile SMA hastası bebeği için destek isteyen bir anne arasında yaşanan diyalog, tepki topladı.

Geleneksel Yörük Türkmen Festivali kapsamında sahne alan arabesk müziğin sevilen isimlerinden Gökhan Güney, etkinlik sırasında yaşanan bir olayla gündeme geldi.

SMA HASTASI ANNE GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Festival alanında bulunan SMA hastası bir bebeğin annesi, çocuğunun tedavisi için destek isteyerek sahneye çıktı. Gözyaşları içinde yardım çağrısında bulunan anne, kalabalığa sesini duyurmaya çalıştı.

GÖKHAN GÜNEY'İN SÖZLERİNE TEPKİ GELDİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, anne konuşmasını sürdürürken Gökhan Güney araya girerek mikrofonu aldı. Ünlü şarkıcının, “Ağlam, ağlayarak değil. Burada 19 tane muhtar var, onlara söyleyeceksin, bu işi onlar organize eder. Ben biraz şarkı söyleyeyim, kusura bakma” ifadelerini kullandığı görüldü.

Yaşanan anların ardından anne sahneden ayrılırken, görüntüler kısa süre içinde yayıldı. Olayı gören bazı vatandaşlar ise duruma tepki göstererek, SMA hastası bebeği için yardım isteyen annenin daha fazla dinlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Gökhan Güney’in festivalde yaşanan olayla ilgili henüz bir açıklama yapıp yapmadığı bilinmiyor.