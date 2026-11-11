Müzik ve oyunculuk kariyeriyle tanınan Gökhan Keser’in yıllar öncesine ait fotoğrafı hayranlarının ilgisini çekti. Fotoğrafta Keser’in küçük yaşlardaki yüz ifadesi ve bakışları öne çıktı.

Görüntüyü gören takipçileri, sanatçının çocukluk yıllarından bugüne pek değişmediğini belirtti. Yorumlarda “Küçükken de çok karizmatikmiş” ifadesi de yer aldı. Fotoğraf kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

YENİ İLİŞKİSİNİ ROMANTİK BİR PAYLAŞIMLA DUYURMUŞTU

Keser, geçtiğimiz günlerde özel hayatıyla da gündeme gelmişti. Oyuncu Çiğdem Batur ile ilişkisini sonlandıran şarkıcı, yeni sevgilisiyle çekilen romantik bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Fotoğrafına “Bazı hikayeler hiç beklemediğin anda başlar” notunu düşen Keser, böylece yeni ilişkisini takipçileriyle paylaşmıştı. Sanatçının çocukluk fotoğrafı da bu paylaşımın ardından özel hayatıyla birlikte yeniden gündeme gelmesini sağladı.