Şarkıcı ve oyuncu Gökhan Keser, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni ilişkisini gözler önüne serdi. Bade isimli sevgilisiyle Fethiye'de çekilen fotoğraflarını yayımlayan Keser, romantik karelerine “Bazı hikâyeler hiç beklemediğin anda başlar” notunu ekledi.

YENİ AŞKINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Gökhan Keser, bu kez sevgilisiyle birlikte çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Bade isimli sevgilisiyle verdiği pozlar, ünlü şarkıcının yeni bir ilişkiye başladığını ortaya koydu.

“HAYRANIMLA EVLENİR MİYİM?” SORUSUNA YANIT VERMİŞTİ

Gökhan Keser, geçtiğimiz yıl katıldığı bir programda kendisine yöneltilen “Hayranınla evlenir misin?” sorusuna verdiği yanıtla gündeme gelmişti.

Keser, “Neden olmasın? Bilmiyorum, tabii ki böyle bir şey olur mu… Bu tamamen karşılıklı enerjiyle ilgili bir durum. Eğer o duyguları hissedersem, hayranım da olsa neden olmasın?” ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Keser, daha önce oyuncu Çiğdem Batur ile yaşadığı ilişkiyle de magazin gündemine gelmişti.