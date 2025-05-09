Türkiye'de efsaneleşmiş yapımların dizi müziklerini hazırlayan şarkıcı ve besteci Gökhan Kırdar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile gündem oldu.

Kırdar, DJ Mahmut Orhan’ın, "Pusu" ve "Cendere" adlı eserlerini izinsiz kullandığını iddia ederek hukuki yollara başvurduğunu duyurdu.



'VİCDANIM BUNA İZİN VERMEDİ'



Kırdar, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



"Tüm sevenlerimin ve hayranlarımın şahitliğinde sormak istiyorum! Yıllarca sabahlara kadar uyumadan ve çocuklarıma yeterince zaman ayıramadan büyük emeklerle hit hale getirdiğim hiçbir müzik eserimin veya şarkı sözümün, başka müzisyenler veya DJ'ler tarafından yeniden aranje edilmesine veya konserlerinde çalıp söylemelerine hiçbir zaman iznim olmamıştır ve de olmayacaktır.



Sayın DJ Mahmut Orhan Bey, hiçbir imzalı ya da sözlü izin almadan ticari amaçla olsun veya olmasın kendi mesleğiniz ve de reklamınız amacıyla sergilediğiniz sahne performanslarınızda, tüm eser, yayın ve marka hakları ben Gökhan Kırdar'a ve çocuklarıma ait olan ve de zaten bütün dünyanın 22 yıldır ezbere bildiği hit müziklerimden biri olan 'Pusu' eserimi her anlamda çalabiliyorsunuz? Vicdanım buna izin vermiyordu ve artık üzülerek paylaşmak zorunda kalıyorum, bağışlayınız lütfen, aşkla..."