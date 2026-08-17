Gökhan Özen’in uzun süre gizli tuttuğu anlamlı bir yardım ortaya çıktı. “Gel Konuşalım” programında Mehmet Üstündağ’ın aktardığı bilgilere göre ünlü şarkıcı, şaşalı bir düğün yapmak yerine Antakya’daki depremzede bir ailenin yardım çağrısına karşılık vererek aileye ev aldı.

YARDIM ÇAĞRISINA KAYITSIZ KALMADI

Mehmet Üstündağ’ın programda aktardığına göre söz konusu aile, yaklaşık bir yıl boyunca Gökhan Özen’e ulaşarak yardım talebinde bulundu. Antakya’daki depremzede aile, yaşadıkları sıkıntıları aktararak Özen’den destek istedi.

Özen ise bu çağrıya sessiz kalmadı. Ünlü şarkıcının, düğün için yapacağı harcama yerine depremzede aileye ev almayı tercih ettiği belirtildi.

YAPTIĞI İYİLİĞİN DUYULMASINI İSTEMEDİ

Gökhan Özen’in yaptığı yardımın başkaları tarafından bilinmesini istemediği de aktarıldı. Özen’in bu nedenle yardımını uzun süre gizli tuttuğu belirtildi.

Mehmet Üstündağ, bu davranışı örnek olması amacıyla paylaştığını ifade ederken, Özen’in arkadaşlarının da yardımın ardından yaşananları anlattığı belirtildi.

AİLEYİ MUTLU ETTİKTEN SONRA AĞLADI

Üstündağ’ın aktardığına göre Gökhan Özen, depremzede aileyi yeni evlerine kavuşturduktan sonra duygusal anlar yaşadı. Arkadaşlarının, Özen’in aileyi mutlu ettikten sonra ağladığını söylediği belirtildi.

Özen’in bu hareketi, gösterişli bir düğün yerine zor durumdaki bir ailenin hayatına dokunmayı tercih etmesi nedeniyle dikkat çekti.