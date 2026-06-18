Uzun bir aranın ardından yeniden müzik çalışmalarına ağırlık veren Gökhan Özen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl ilişkisini duyurduğu Naz Canbaz ile fotoğrafını paylaşan şarkıcının sevgilisine yazdığı not kısa sürede gündem oldu.

GÖKHAN ÖZEN'DEN AŞKINA ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Gökhan Özen, sevgilisi Naz Canbaz ile çekilen karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Paylaşımına "En değerlim" notunu ekleyen ünlü şarkıcı, kalp emojileriyle de sevgisine vurgu yaptı. Naz Canbaz ise bu paylaşıma kalp emojileriyle karşılık verdi.

ÖZEN'İN TAKİPÇİLERİNDEN YOĞUN İLGİ

Çiftin romantik paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Takipçileri, paylaşıma nazar boncuğu ve kalp emojileri bırakırken, ikiliye mutluluk dileklerinde bulundu.

Geçtiğimiz yıl ilişkilerini kamuoyuyla paylaşan çift, zaman zaman sosyal medya hesaplarından birlikte çekilen karelerini yayınlıyor.

NAZ CANBAZ İLE YAŞ FARKI DİKKAT ÇEKTİ

45 yaşındaki Gökhan Özen ile 31 yaşındaki Naz Canbaz arasındaki yaş farkı da sosyal medyada konuşulan detaylar arasında yer aldı.

Özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Özen'in sevgilisine yaptığı son paylaşım, hayranları tarafından ilgiyle karşılandı.



