2010 yılında oyuncu Selen Sevigen ile nikâh masasına oturan şarkıcı Gökhan Özen'in bu evlilikten iki kızı dünyaya gelmişti. Çift 2016 yılında ise yollarını olaylı bir şekilde ayırmıştı. Boşanmanın ardından çocukların velayeti anneye verilmişti.

Gökhan Özen, o dönemde çocuklarını göremediğini dile getirmişti. Selen Sevigen ise eski eşi için hem uzaklaştırma talebinde bulunmuş hem de baba ile çocuklar arasındaki ilişkinin yeniden düzenlenmesi için dava açmıştı.

Tüm bu süreçten sonra radikal bir karar alarak Amerika'ya yerleşen Özen, sessizliğini "Sükunet ve huzur içinde hayatımı şekillendiriyorum. Sessizliğim kimseyi endişelendirmesin" sözleriyle açıklamıştı.

Türkiye'ye dönen şarkıcı önceki gün Babalar Günü'ne özel kızlarıyla birlikte eğlenceli bir video paylaştı.

Videoda kocaman oldukları görülen Ada Deren ve Derin Su, sosyal medyada büyük ilgi gördü.