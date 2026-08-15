“Aramazsan Arama”, “Dayanamam” ve “Benim İçin N'apardın” gibi şarkılarıyla müzikseverlerin hafızasında yer edinen ünlü şarkıcı Gökhan Özen uzun süre Türkiye dışında yaşadıktan sonra bir süre önce ülkeye dönüş yaptı.

Özel hayatıyla da gündeme gelen Özen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Naz Canbaz ile evlendiğini açıkladı. Çiftin, sade bir törenle dünyaevine girdiği öğrenildi.

"ASIL DETAY BAŞKA"

Gökhan Özen, evliliğini duyurduğu paylaşımında, hayatın en güzel yanlarından birinin doğru insanı bulmak olduğunu belirterek sevgi, saygı ve sadakatin önemine vurgu yaptı.

Özen, evlilik kararlarını şatafat ve gösterişten uzak, sade ve samimi bir şekilde almak istediklerini ifade ederek, kendileri için asıl önemli olanın aralarındaki sevgi, bağ ve karşılıklı saygı olduğunu söyledi. Şarkıcı, paylaşımının sonunda gelen tebrik mesajları için de teşekkür etti.

Gökhan Özen, Naz Canbaz ile ilişkisini Ağustos 2025’te sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurmuştu.