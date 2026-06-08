Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Gökhan Türkmen, kızlarıyla birlikte sahne aldı. Türkmen'in ailesiyle gerçekleştirdiği performans, izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Türkmen, büyük kızının ağzından küçük kızına yazdığı "Mavi" adlı şarkıyı kızlarıyla birlikte seslendirdi. Duygusal anların yaşandığı performans, gecenin öne çıkan bölümlerinden biri oldu. Yaklaşık 2 bin 500 davetlinin katıldığı etkinlikte sahne alan Türkmen ve kızları, performanslarıyla uzun süre alkışlandı. Ünlü sanatçının kızları da sahnedeki uyumları ve performanslarıyla dikkat çekerken, baba-kızların birlikte yer aldığı anlar izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.



Performansın ardından duygulanan Gökhan Türkmen'in gözlerinin dolduğu görüldü. Türkmen, kızlarına sarılarak onları tebrik etti.

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