Gökhan Türkmen'in eşi Sinem Türkmen, doğum gününü İznik'te dostlarıyla birlikte kutladı. Neşeli anların yaşandığı gecede müzik, kahkaha ve sürprizler bir araya geldi. Kutlamanın en özel anlarından birinde ise Gökhan Türkmen, eşiyle birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak romantik bir jest yaptı.

SÜRPRİZ PASTA KESİLDİ

Yakın dostlarının katıldığı doğum günü partisinde Sinem Türkmen için hazırlanan pasta gecenin ilerleyen saatlerinde getirildi. Yeni yaşını sevdikleriyle karşılayan Sinem Türkmen'in mutluluğu kutlama boyunca yüzüne yansıdı.

EŞİYLE KARESİNİ PAYLAŞTI

Gecenin romantik anlarından biri de Gökhan Türkmen'in paylaşımıyla yaşandı. Ünlü şarkıcı, eşiyle pasta kesimi öncesinde objektif karşısına geçtiği fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Çiftin birlikte verdiği poz, doğum günü kutlamasının en özel karelerinden biri oldu.