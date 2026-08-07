Şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gökhan Türkmen, kariyerinde yeni bir adım attı. Başarılı müzisyen, PPH Yapım ve Hitay Özgür yapımcılığındaki “Karma” dizisinin ikinci sezon kadrosuna dahil oldu.

DÖVÜŞ KULÜBÜ BAŞKANINI CANLANDIRACAK

Yönetmen koltuğunda Ömer Baykul’un oturduğu “Karma” dizisinde konuk oyuncu olarak yer alacak olan Gökhan Türkmen, bir bölümde Şahin karakterini canlandıracak.

Çekimleri devam eden yapım için hazırlıklarını sürdüren Türkmen’in, oyunculuk performansı şimdiden merak konusu oldu.

PINAR YILDIRIM İLE AYNI PROJEDE

Ödüllü oyuncu Pınar Yıldırım ile birlikte rolüne hazırlanan Gökhan Türkmen’in set uyumu da dikkat çekti. Dizinin ikinci sezonunda yeni katılan isimlerle birlikte hikâyenin daha da güçlenmesi bekleniyor.

Başrollerinde Anıl Çelik ve Serkan Dağlı’nın yer aldığı “Karma”, yeni sezonunda güçlü oyuncu kadrosu ve sürpriz gelişmeleriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.