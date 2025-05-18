Son dönemde kamuoyunun tepkisini çeken içerik üreticisi Gökhan Ünver, AKP’li Kahramanmaraş Belediyesi tarafından organize edilen Gençlik Şöleni kapsamında sahne alacak isimler arasında yer aldı.

Eleştirilerden Etkinlik Sahnesine

İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluk sürecinde sessiz kalması nedeniyle tepkilerin hedefi haline gelen Ünver, bu süreçte 250 bin sosyal medya takipçisini kaybetmiş; ayrıca CHP’li Küçükçekmece, Avcılar ve Bodrum Belediyeleri de Ünver’le planladıkları etkinlikleri iptal etmişti.

Etkinliğin Diğer Konukları Belli Oldu

Gökhan Ünver’in yer alacağı Gençlik Şöleni’nde ayrıca içerik üreticisi Ömer Başdoğan ve gazeteci Adem Metan da sahne alacak.