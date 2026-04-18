Kristof Kolomb’un yüzyıllar önce "meleklerin meyvesi" ve "göklerden gelen bir armağan" olarak tanımladığı tropikal meyve papaya, Türkiye pazarındaki yerini sağlamlaştırıyor. Sağlık literatüründe "doğal bir eczane" olarak kabul edilen meyve, güncel piyasa koşullarında tanesi 400 liraya ulaşan fiyatıyla dikkat çekiyor.

ANTİOKSİDAN AÇISINDAN ZENGİN

Papaya, içeriğinde bulunan ve proteinlerin parçalanmasını kolaylaştıran 'papain' enzimi sayesinde sindirim sisteminin en güçlü destekçilerinden biri olarak biliniyor. Tek bir meyve, günlük C vitamini ihtiyacının iki katından fazlasını karşılarken; yüksek oranda A vitamini, potasyum ve lif barındırıyor. Anti-inflamatuar özellikleri sayesinde vücuttaki iltihaplanma süreçleriyle mücadele eden meyve, aynı zamanda kolesterol seviyelerinin dengelenmesine yardımcı olan antioksidanlar açısından zengin bir profil sergiliyor.

Meksika ve Orta Amerika kökenli olan papaya, 16. yüzyıldan itibaren İspanyol ve Portekizli kaşifler aracılığıyla dünyaya yayıldı. Günümüzde ise küresel ticaret ağının yanı sıra Türkiye'nin güney kıyılarında da mikroklimal bölgelerde üretimi denenen bir ürün haline geldi.

HAM MADDE OLARAK YOĞUN TALEP GÖRÜYOR

Sadece bir gıda maddesi olarak kalmayan papaya, kozmetik sektöründe de ham madde olarak yoğun talep görüyor. Meyvenin enzimlerinin ciltteki ölü hücreleri temizleme ve ton eşitliği sağlama özelliği, onu doğal cilt bakım ürünlerinin vazgeçilmezi kılıyor. Mutfaklarda ise hem tatlı hem de henüz olgunlaşmamış yeşil haliyle tuzlu reçetelerde kullanılabilen çok yönlü bir tüketim alanı sunuyor.