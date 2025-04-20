Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Gökova’nın cennet köşelerinden Akyaka plajı havanında güzel olması nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Muğla ili ve ilçelerinin yanı sıra Aydın, Denizli ve İzmir’den günübirlik turlarla gelenler 25 derece hava sıcaklığı 19 derece deniz suyu sıcaklığını görünce gün boyu denize girdi, güneşlendi.

VENNET PLAJ İŞGAL ALTINDA

Tur rehberlerinden Aziz Gelmece “Akyaka plajı ve kumsalı halka açık plajdır bu yıllardır öyledir ancak bir iki yıldır restoran ve oteller masa ve sandalyelerini kumsalın plajın içine kadar taşıyarak kamuya açık alanı işgal etmeye başladılar. Bodrum’un Kumbahçe, Bitez, Ortakent sahilleri de böyle kaybettik, özellikle yabancı konuklarımız güneşleneceği yerde masa sandalye görmek istemiyor, bu işgallere son verilerek kötü görüntüler ortadan kaldırabilir. Bu cenneti hep birlikte paylaşmalıyız” diye konuştu.