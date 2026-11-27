Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Göksel, 56'ncı yaşını kutladı. Doğum günü partisinden renkli anları sosyal medya hesabından paylaşan sanatçı, uçan balonların peşinden koştuğu görüntülerle dikkat çekti.
Parıltılı elbisesiyle objektif karşısına geçen Göksel'in yeni yaşını kutlayanlar arasında Ceylan Ertem, Gonca Vuslateri ve Nilüfer gibi ünlü isimler de yer aldı.
UÇAN BALONLARIN PEŞİNDEN KOŞTU
Yeni yaşına özel bir paylaşım yapan Göksel, uçan balonlarla verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Parıltılı elbisesiyle doğum günü kutlamasından kareler yayınlayan sanatçı, paylaşımına şu notu düştü:
"Yıllar geçiyor, ben hala uçan balonların peşinden koşuyorum.
Hoş geldin yeni yaşım."
ÜNLÜ İSİMLERDEN DOĞUM GÜNÜ MESAJLARI
Göksel'in doğum günü paylaşımına sanat dünyasından çok sayıda isim de yorum yaptı. Ceylan Ertem, Gonca Vuslateri ve Nilüfer, sanatçının yeni yaşını kutlayan isimler arasında yer aldı. Doğum günü partisine şarkıcı Kalben de katıldı.
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