Türk sinemasında bir döneme damgasını vuran Göksel Arsoy, 90 yaşında hayatını kaybetti. “Altın Çocuk” lakabıyla hafızalara kazınan usta oyuncu, bugün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Arsoy'un ailesi, meslektaşları ve sevenlerinin katıldığı törende Yeşilçam'ın usta isimleri Halil Ergün ve Serdar Gökhan da hazır bulundu.

GENÇLİĞİNDE PİLOT OLMAYI HAYAL EDİYORDU

Türk sinemasının ilk havacılık temalı yapımlarından “Şafak Bekçileri”nde hem başrol oynayan hem de yapımcı koltuğuna oturan Arsoy'un cenaze törenine Türk Hava Kuvvetleri de katıldı.

Gençliğinde babasının izinden giderek pilot olmayı hayal eden ve yıllar sonra "Keşke pilot olsaydım" diyen Göksel Arsoy'a son yolculuğunda pilotlar eşlik etti. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan cenazeye katılan çok sayıda pilot, usta sanatçının tabutu başında dua edip asker selamı verdi.

SERDAR GÖKHAN FOTOĞRAF ÇEKTİRENLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Cenaze törenine katılan Yeşilçam oyuncularından Serdar Gökhan, meslektaşı Göksel Arsoy'a veda etti. Gökhan, törende yaptığı açıklamada bir usta ismi daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, “Üzgünüz, değerli bir abimizi kaybettik. Nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun. Yaprak dökümü, dökülüyoruz; sıra bize de gelecek” dedi.





İmamın konuşmaya başladığı sırada bazı kişilerin fotoğraf çektirmeye devam etmesine tepki gösteren Gökhan, “İmam konuşmaya başlamış, hâlâ fotoğraf derdindeler” ifadelerini kullandı.

HALİL ERGÜN: “ONLAR BİZİM USTALARIMIZDI”

Göksel Arsoy'un cenazesine katılan bir diğer Yeşilçam oyuncusu Halil Ergün de usta sanatçıya veda etti.

Ergün, Arsoy ve onun dönemindeki sanatçılara ilişkin, “Onlar bizim ustalarımızdı, Yeşilçam'ın önünü açan isimlerdi” ifadelerini kullandı.

GÖKSEL ARSOY KİMDİR?

15 Mart 1936'da Kayseri'de dünyaya gelen Göksel Arsoy, Türk sinemasının önemli oyuncuları arasında yer aldı. Yapımcı Fuat Rutkay'ın yönlendirmesiyle 1957 yılında Sırrı Gültekin'in yönettiği “Kara Günlerim” filmiyle sinemaya adım atan Arsoy, ardından “Kelepçe” ve “Samanyolu” gibi yapımlarda rol aldı.

Yönetmen Halit Refiğ tarafından kendisine yakıştırılan “Altın Çocuk” lakabıyla tanınan Arsoy, özellikle “Altın Çocuk” serisiyle hafızalara kazındı. Türk sinemasının ilk ajan filmi serisi olarak anılan yapımlarda rol alan usta oyuncu, Yeşilçam tarihine adını yazdırdı.

“Şafak Bekçileri” filminde başrolün yanı sıra yapımcı olarak da görev alan Arsoy, Türk sinemasında havacılık temalı yapımların önemli isimlerinden biri oldu.