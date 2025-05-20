'Depresyondayım', 'Uzaktan', 'Karar Verdim', 'Bir Seni Konuşurum', 'Denize Bıraksam' gibi birçok başarılı şarkıya imza atan Göksel (53), kariyeri kadar özel hayatıyla da gündeme geliyor...

İki yıldır aşk yaşadığı, kendisinden 15 yaş küçük müzisyen Osman Şahin'den yeni ayrılan şarkıcının geçen gün Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf olay olmuştu.

Takipçilerinin tanımakta güçlük çektiği Göksel'e "Estetiği abarttı" ve "Bu ne hal?" yorumları yapılmıştı.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Önceki gün konser için gittiği Adana'dan bir video paylaşan 53 yaşındaki Göksel, estetik iddialarını noktayı koydu.

Ünlü şarkıcı "Arkadaşlar, ben buyum. O fotoğraftaki kişiyi de tanımıyorum" dedi.

Göksel daha önce verdiği bir röportajda kendisini beğenmediğini belirterek, "Hayatım boyunca hiç yalan söylemedim. Hiç estetik yaptırmadım. Ergenlik döneminde pek güzel değildim ve hala kendimi çok güzel bulmuyorum" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.