Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe maçının ardından hakem kararlarına tepki gösterdi.

Bu sezon ikinci kez maç sonu kameralar karşısında geçen Gümüşdağ, daha önce yine Fenerbahçe ile oynadıkları müsabakanın ardından konuşmuştu.



Göksel Gümüşdağ, MHK'yi hedef alırken "Çok kötü bir hakem performansı. MHK'nin ve Türk hakemliğin ne halde olduğunu hepimiz görüyoruz. Aralık ayında gereğinin yapılmasını, MHK ile ilgili kararı TFF'nin alması gerektiğini söylemiştim. O günden bu güne Türk hakemliğinin yaşadıklarını izliyoruz. Sadece yerelde değil uluslararası alanda da Türk hakemlerine maç vermez hale geldiler. Eskisine oranla çok çok daha azaldı. Türk hakemliği çok kötü bir süreç yaşıyor." dedi.

'TÜRK HAKEMLİĞİ YARA ALMIŞTIR'

Hakem kararlarını eleştiren Başakşehir Başkanı "Pozisyon pozisyon tartışmak doğru değil. Skora göre konuşmuyorum, Türk hakemliği için içler açısı bir durum. Hakemin rezil, fiyasko, facia kararları diyeyim. MHK ile ilgili bu kadar Türkiye'de yaşanan olaylara rağmen TFF'nin, MHK ile ilgili pozisyon almaması da; MHK'nin bu halde olmasının da sorumlusu TFF'dir. Türk hakemliği büyük yara almıştır." ifadelerini kullandı.

"KALMA İHTİMALİ AZ"

MHK'nin görevi bırakması gerektiğini ifade eden Göksel Gümüşdağ "Bu MHK başkanının burada kalabilme ihtimali az. Sezon boyu bu kadar facia kararlarla yönetilen süreç olunca da bu MHK'nin kalma ihtimalini sıfır görüyorum.

Fakat, MHK'nin verdiği zarar gittikten sonra da kolay kolay toparlanmaz hale gelecek. Avrupa hedefi olan takımız. En az net iki kırmızı kart verilmedi. Skora etki edecek kararlar. Başakşehir bir yana Fenerbahçe'nin de mutlu olmadığını düşünüyorum. Maçın önüne geçti. Dolayısıyla bu MHK'nin gideceği kesin ama bundan sonra verdiği zarar ne kadar zamanda toparlanır, çok iyi görmüyorum." dedi.



TFF'nin de yaşananlardan sorumlu olduğunu ifade eden Gümüşdağ "Türk hakemliği yeniden yapılanacak dediklerinde inanmadım. Bir sezon bitiyor, Türk hakemliğinin yeniden yapılanmış halini görüyoruz. Bu MHK sezon başından beri ısrarla arkasında duran TFF de olanlardan sorumludur. Diğer kulüplerin değil sadece futbol paydaşlarının çoğu memnuniyetsizlik yaşıyor." diye konuştu.