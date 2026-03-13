“Depresyondayım” şarkısıyla hafızalara kazınan Göksel, All Dergisi çekimi için kameralar karşısına geçtiğinde adeta bambaşka birine dönüştü. Her saç stiliyle farklı bir karakteri yansıtan Göksel’in pozları, sosyal medyada büyük ilgi topladı.

''İÇİMDEN BAŞKA KADIN ÇIKTI''

Ünlü sanatçı, çekim öncesinde hazırlıklarını videoya kaydedip paylaşırken, takipçilerine pozlarının arkasındaki süreci gösterdi ve şu ifadeyi kullandı:

“All dergisi çekiminde her saçla içimden başka bir kadın çıktı. En çok uzun, kıvırcık halimle eğlendim.”

SARI SAÇLARI DAHA ÇOK SEVİLDİ

Sosyal medya kullanıcıları yorumlarda adeta birbirleriyle yarıştı:

“Yine muhteşem!”

“Tam yabancı dizi çekimi gibi”

“Sarı saç felaket güzel olmuş”

“Siyah kısa mükemmel”

Göksel’in bu cesur ve farklı imajı, hem hayranlarını hem de moda ve müzik dünyasını uzun süre konuşmaya devam ettirecek gibi görünüyor.



