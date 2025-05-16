'Depresyondayım', 'Uzaktan', 'Karar Verdim', 'Bir Seni Konuşurum', 'Denize Bıraksam' gibi birçok başarılı şarkıya imza atan Göksel (53), kariyeri kadar özel hayatıyla da gündeme geliyor...

İki yıldır aşk yaşadığı, kendisinden 15 yaş küçük müzisyen Osman Şahin'den geçen ocak ayında ayrılan şarkıcının Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafı olay oldu.

Yüzündeki değişimi dikkat çeken Göksel'e takipçileri yorum yağdırdı.

Estetik yaptırdığı iddia edilen ünlü şarkıcının karesine hayranları, "Bu Göksel değil", "Ne yaptın kendine?", "Tanımakta zorlandım", "Fazla estetik", "Kadınların yaptırdığı en kötü estetik bişektomi olabilir" diye yazdı.