BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre Kılıç, Göktaş’ın gözaltındaki görüntülerinin yayımlanmasının ardından ailesine ulaşarak dayanışma mesajı gönderdi. Kılıç mesajında, “Bir imam olarak yanındayım Deniz kardeşim” ifadelerini kullandı. Mesajın kamuoyuna yansımasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kılıç hakkında soruşturma açıldı. Kılıç, soruşturma kapsamında 27 Ağustos’ta Ankara’daki Diyanet İşleri Başkanlığı’na çağrıldı ve savunması alındı. Kılıç, daha önce de AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İzmir’deki mitingine cami cemaatini götürme talebini reddettiği için disiplin soruşturması geçirmişti. Öte yandan Deniz Göktaş’ın ilk duruşmasının 28 Eylül’de görülmesi bekleniyor.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.