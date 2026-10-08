Artvin’in Hopa ilçesinden acı haber geldi. Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan Esenkıyı TIR Parkı'nda sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan henüz belirlenemeyen bir nedenle kopan irili ufaklı dev kaya parçaları, aşağıda park halinde bulunan araçların üzerine adeta yağdı.

Heyelan esnasında dev kayaların çarptığı bir tanker yan yatarken, çok sayıda araç ise kaya kütlelerinin altında kalarak hurdaya döndü.

1 KİŞİ AÇIKTA KALAN KAYALARIN ALTINDA CAN VERDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ve arama-kurtarma ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, düşen dev kayaların altında kalan 45 yaşındaki Kasım Topaloğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

YENİ HEYELAN RİSKİNE KARŞI BÖLGE KAPATILDI

Bölgede yer alan diğer sürücüler ve görevliler güvenlik amacıyla uzaklaştırılırken, ekipler yamaçta oluşabilecek yeni bir heyelan riskine karşı TIR parkı ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının aralıksız sürdüğü bölgede geniş çaplı inceleme başlatıldı.