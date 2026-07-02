Kuzey Afrika’daki Sahra Çölü’nden kalkan büyük bir atmosferik toz bulutu, rüzgarların etkisiyle Akdeniz’i aşarak Avrupa kıtasına ulaştı. Birleşik Krallık ulusal meteoroloji servisi Met Office tarafından yapılan açıklamaya göre, Mart 2026'da gerçekleşen bu meteorolojik olay; İspanya, Fransa, Portekiz, İtalya, Birleşik Krallık ve Alpler bölgesinde turuncu gökyüzü, kızıl gün batımları ve halk arasında "kan yağmuru" olarak bilinen renkli yağışlara yol açtı.

MİNERAL YAPISI YAĞMURA KIZIL RENGİNİ VERİYOR

Met Office uzmanları, Sahra Çölü'ndeki kum fırtınalarının tonlarca ince parçacığı atmosferin üst katmanlarına taşıdığını ve bu parçacıkların hava akımlarıyla binlerce kilometre seyahat edebildiğini belirtti. Atmosferde asılı kalan toz kütleleri, bölgedeki yağış sistemleriyle karşılaştığında su damlalarına tutunarak yeryüzüne iniyor.

Reading Üniversitesi bünyesinde yapılan araştırmalar, yağmur sularının buharlaşmasının ardından araçların, binaların, pencerelerin ve tarım arazilerinin üzerinde pas renginde, çamur benzeri ince bir tortu kaldığını ortaya koydu. Bilim insanları, bu karakteristik kızıl-turuncu rengin, Sahra tozunda yüksek konsantrasyonda bulunan demir oksit (pas) minerallerinden kaynaklandığını açıkladı.

"KAN YAĞMURU" TARİHSEL SÜREÇLERDE DE DOĞRULANDI

Amerikan Meteoroloji Derneği bünyesinde yayımlanan tarihi çalışmalar, geçmişte "kan yağmuru" olarak adlandırılan bu doğa olayının Antik Roma ve Yunan metinlerinde de yer aldığını gösteriyor. Antik medeniyetler tarafından siyasi değişimler, savaşlar veya salgın hastalıkların habercisi olarak kaydedilen fenomenin bilimsel incelemeleri ilk kez 19. yüzyılda başladı. Yapılan numune analizleri sonucunda, yağışın içeriğindeki minerallerin Afrika çölleriyle eşleştiği saptandı ve günümüzde konuya dair bilimsel fikir birliği sağlandı.

HAVA KALİTESİNİ ETKİLİYOR

Atmosferik toz taşınımının sadece görsel etkilerle sınırlı kalmadığı, bölgesel hava kalitesini ve iklim süreçlerini de etkilediği bildirildi. Met Office verilerine göre:

- Havadaki partikül madde (PM) seviyelerinin geçici olarak yükselmesi, kronik solunum yolu rahatsızlığı bulunan hassas bireyler için risk oluşturuyor.

- Toz bulutları güneş radyasyonu kalıplarını değiştiriyor, bulut oluşum süreçlerine müdahale ediyor ve içerdikleri mineraller vasıtasıyla ulaştıkları kıtalara besin maddesi ile mikroorganizma taşıyor.

Atmosferin kıtalararası madde taşınım kapasitesini gösteren bu doğal döngünün, rüzgar hareketlerine bağlı olarak Avrupa genelinde bir süre daha etkili olması bekleniyor.