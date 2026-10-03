Oregon'un kurak ve engebeli tepeleriyle bilinen Sherman County bölgesinde tarım, rüzgar enerjisi projeleriyle birlikte yürütülüyor. The Oregonian/OregonLive'ın haberine göre, Kevin ve Kathryn McCullough çifti, Biglow Canyon rüzgar santralinin yaklaşık yarısını kapsayan geniş arazilerinde buğday yetiştiriyor.

Ailenin tarlalarında, ekim ve hasat faaliyetleri devam ederken elektrik üretimini sürdüren 13 büyük rüzgar türbini bulunuyor.

Türbinlerden elde edilen gelir, ailenin tarımsal faaliyetlerini sürdürürken ikinci bir kazanç kaynağına sahip olmasını sağlıyor. Kathryn McCullough, türbinlerin sağladığı gelirden duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Çok sevindik. Sevilecek ne yok ki? Bunlar döndüğünde yılda 100.000 dolar kazanıyoruz."

Rüzgar türbinleri, tarım arazilerinin tamamını kullanılamaz hale getirmeden enerji üretimine olanak tanıyor. Türbinlerin beton temelleri ve ulaşım yolları arazinin yalnızca bir bölümünü kaplarken, çevresindeki geniş alanlarda tarım yapılmaya devam edilebiliyor. Böylece çiftçiler, buğday yetiştiriciliğinden elde ettikleri geliri rüzgar enerjisi projelerinden gelen kira ödemeleriyle destekleyebiliyor.

Portland General Electric (PGE) tarafından işletilen Biglow Canyon rüzgar santrali, yaklaşık 15 yıl önce yenilenebilir enerji üretimini artırma hedefiyle faaliyete geçti. Proje, tarımsal üretimle enerji üretiminin aynı arazi üzerinde bir arada yürütülebileceğini gösteren örneklerden biri olarak öne çıkıyor.

Özellikle yağış miktarına, hava koşullarına ve ürün fiyatlarına bağlı olarak geliri değişebilen kuru tarım işletmeleri için türbinlerden elde edilen düzenli ödemeler, ekonomik açıdan ek bir güvence oluşturabiliyor.

Bir türbinin parçalanması güvenlik endişelerini artırdı

Rüzgar türbinleri çiftçilere ek gelir sağlasa da bu büyük ölçekli ekipmanlarla aynı arazide çalışmak bazı güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor. Biglow Canyon rüzgar santralinde yaşanan ciddi bir arıza, bu riskleri gündeme taşıdı.

Ocak ayının sonlarında bir teslimat şoförü, 71 numaralı türbinin tabanına yakın bölgede kırık cıvatalar fark etti. Birkaç gün sonra, 1 Şubat'ta türbinde ciddi bir yapısal arıza meydana geldi. Yaklaşık sekiz ton ağırlığında ve 11 katlı bina yüksekliğindeki bir türbin kanadı koparak yakındaki buğday tarlasına savruldu.

Kopan kanat, tarlada yaklaşık 1,2 metre derinliğinde bir hendek oluşturdu. Türbinin tabanından yaklaşık bir futbol sahası uzaklıkta oluşan bu iz, arızanın boyutunu gözler önüne serdi. Ağır montaj cıvataları da çevredeki araziye dağıldı.

Olay, türbinlerin çevresinde tarım yapan ailelerin güvenliğine ilişkin kaygılara yol açtı. Kathryn McCullough, kazanın yaratabileceği tehlikeye dikkat çekerek, "Birileri ölebilirdi veya ağır yaralanabilirdi" dedi.

Arızanın ardından PGE, Biglow Canyon'daki 217 türbinin tamamını geçici olarak durdurdu. Mühendisler, türbinler yeniden devreye alınmadan önce kapsamlı incelemeler gerçekleştirdi ve cıvataları test etti. İncelemelerin ardından türbinler kademeli olarak yeniden çalıştırılmaya başlandı.

Rüzgar enerjisi kırsal ekonomiye katkı sağlıyor

Rüzgar enerjisi projelerinden elde edilen gelir, Sherman County ve Columbia Nehri Vadisi çevresindeki arazi sahipleri için önemli bir ekonomik kaynak oluşturuyor. Türbinler için ödenen kira bedellerinin yanı sıra projeler, yerel yönetimlere vergi geliri de sağlıyor.

Bu gelirler, Doğu Oregon'daki acil servislerin, kamu yollarının ve kırsal bölgelerdeki okulların finansmanına katkıda bulunuyor. Böylece rüzgar enerjisi yatırımlarının etkisi, yalnızca arazi sahiplerinin kazancıyla sınırlı kalmıyor; bölgenin kamu hizmetlerine de yansıyor.

Özellikle hava koşulları ve ürün fiyatları nedeniyle her yıl aynı kazancı elde edemeyen çiftçiler için türbinlerden gelen düzenli ödemeler, gelirlerini çeşitlendirme imkanı sunuyor. Tarımsal üretimle birlikte sürdürülen bu model, ailelerin işletmelerini ekonomik açıdan ayakta tutmalarına ve tarım arazilerini gelecek nesillere devretmelerine yardımcı olabiliyor.

Bununla birlikte, Biglow Canyon'da yaşanan türbin arızası, enerji üretimi ile tarımsal faaliyetlerin aynı alanda yürütülmesinde güvenlik önlemlerinin ve ekipman denetimlerinin önemini de ortaya koyuyor.