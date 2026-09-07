Aydın'ın Nazilli ilçesinde, evin çatısına düşen dana, salonun tavanını delerek içeri girdi. Tavanda sıkışan dana, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
DANA ÇATIDAN EVE GİRDİ
Olay, dün saat 15.00 sıralarında Kırcaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir besi çiftliğinden kaçan dana, sahibi tarafından yakalanmaya çalışıldığı sırada kot farkı nedeniyle yolun alt kısmında bulunan Ali Aldemir'e ait evin çatısına düştü.
Çatının kiremitlerini kıran dana, salonun tavanını da delerek burada sıkıştı. Olay nedeniyle evde hasar oluştu.
İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
Evdekiler, salonda tavandan sarkan danayı görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, tavanın bir bölümünü keserek danayı sıkıştığı yerden çıkardı. Dananın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.