Şantou kentinde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, yüksek katlı bir binada yaşayan yaşlı bir kadın, penceresini açarak elindeki banknotları aşağı savurmaya başladı. 1000 HKD değerindeki banknotların gökyüzünden süzüldüğünü gören vatandaşlar, paraları toplamak için birbirleriyle yarışırken sokakta büyük bir hareketlilik yaşandı.

6 MİLYON TL'LİK SERVETİ SOKAĞA ATTI

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, yaşlı kadın elindeki her biri 100 bin birimlik para destelerini defalarca pencereden aşağı bıraktı. Toplamda sokağa saçılan miktarın yaklaşık 1 milyon Hong Kong Doları olduğu tahmin ediliyor. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, kadının paraları oldukça rahat bir tavırla aşağı attığı ve banknotların rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldığı görüldü.

TRAFİK DURDU, İZDİHAM YAŞANDI

Paraların havada uçuştuğu anlarda bölgedeki trafik durma noktasına geldi. Sürücülerin araçlarından inerek yayalarla birlikte paraları toplamaya çalışması üzerine yollarda izdiham oluştu. Bazı kişilerin ağaç dallarına ve bina çıkıntılarına takılan banknotları almak için tehlikeli hareketlerde bulunduğu kaydedildi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler sokağı kontrol altına alırken, yaşlı kadının bu eylemi hangi gerekçeyle gerçekleştirdiğine dair geniş çaplı inceleme başlatıldı. Şahsın sağlık durumu veya psikolojik vaziyetine ilişkin yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.