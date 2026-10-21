İlginç olay, Endonezya'nın Borneo Adası'ndaki Orta Kalimantan eyaletine bağlı Sampit kenti yakınlarında meydana geldi. 18 Ekim Pazar akşamı gökyüzünden gelen şiddetli bir patlama sesi duyan bölge sakinleri, ertesi sabah bir palmiye yağı plantasyonunda yanık izleri taşıyan devasa bir metal parçasıyla karşılaştı.

9 METRE UZUNLUĞUNDA OLDUĞU BELİRLENDİ

Metal parçayı bulan 51 yaşındaki tarım işçisi Wardi Tamroni, ilk anda cismin bir uçaktan kopmuş olabileceğini düşündüğünü söyledi.

Yetkililerin yaptığı ilk incelemede, düzensiz bir şekle sahip olan alüminyum parçanın uzunluğunun yaklaşık 9 metreye ulaştığı ve yüzeyinde yanık izleri bulunduğu belirlendi.

Cismin, işçilerin konakladığı yerleşim alanına yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunduğu açıklandı. Olay sırasında plantasyonda çalışan kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Endonezyalı yetkililer, olayda can kaybı veya maddi hasar yaşanmadığını, metal parçanın radyasyon ya da zehirli madde açısından tehlike oluşturmadığını bildirdi.

ÇİN'E AİT ROKETTEN KOPMUŞ OLABİLİR

Endonezya Ulusal Araştırma ve İnovasyon Ajansı (BRIN), cismin Çin tarafından uzaya gönderilen Zhuque-2E adlı roketin bir parçası olabileceğini açıkladı.

Yapılan yörünge analizlerinde, söz konusu roketin kalıntılarının 18 Ekim'de Borneo Adası üzerinden geçtiği ve aynı saatlerde Dünya atmosferine yeniden giriş yaptığı tespit edildi.

Çin'in 14 Ekim'de gerçekleştirdiği fırlatmada, Zhuque-2E roketiyle uzaya 10 uydu taşındığı belirtildi.

Olayın ardından ilk parçanın bulunduğu yerden yaklaşık bir kilometre uzaklıkta ikinci bir metal cisim daha keşfedildi. Yuvarlak biçimli olduğu belirtilen bu parçanın da aynı rokete ait olabileceği değerlendiriliyor. Her iki parça da ayrıntılı inceleme için yakındaki askeri hava üssüne götürüldü.

UZAYDAN DÜŞEN PARÇALAR TEHLİKE OLUŞTURUYOR MU?

Uzmanlara göre uzay araçlarının Dünya atmosferine girişi sırasında tüm parçalar tamamen yanarak yok olmuyor. Yüksek sıcaklıklara dayanıklı bazı bileşenler yeryüzüne kadar ulaşabiliyor.

Bu tür parçaların büyük bölümü okyanuslara düşse de yerleşim alanlarına yakın noktalara ulaşmaları güvenlik endişelerini artırıyor.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), kontrolsüz biçimde atmosfere giren uzay araçlarının insanlara zarar verme ihtimalinin oldukça düşük olduğunu belirtiyor. Ancak uzay faaliyetlerinin artmasıyla birlikte bu riskin de büyüdüğüne dikkat çekiliyor.