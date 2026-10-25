Santa Fe eyaletinin Funes kentinde meydana gelen yağışın ardından bölge sakinleri, yere düşen dolu tanelerinin uzun süre erimediğini fark etti. Bunun üzerine toplanan örnekler, Rosario ve Córdoba kentlerindeki üç farklı laboratuvarda incelemeye alındı.

DOLU TANELERİNDEN ÇOK SAYIDA MADDE ÇIKTI

Yapılan analizlerde arsenik, alüminyum, krom, baryum, çinko ve gümüş gibi elementlerin yanı sıra mikroplastik parçacıklarına da rastlandı. Dolu tanelerinde nitrat ve farklı kimyasal bileşiklerin bulunduğu da belirlendi.

Uzmanlar, bu maddelerin sanayi tesisleri, araç trafiği ve tarımsal faaliyetlerden kaynaklanarak atmosfere karışmış olabileceğini değerlendiriyor. Ancak maddelerin nereden geldiği henüz kesinleşmedi.

Dolu tanelerinde tespit edilen maddelerin yağış öncesinde atmosferde bulunan parçacıklardan kaynaklanabileceği belirtiliyor. Rüzgârla taşınan bu parçacıkların bulutlara karışarak yağışla birlikte yeryüzüne ulaşabileceği ifade ediliyor.

SAATLERCE ERİMEMESİ MERAK KONUSU OLDU

Dolu tanelerinin 27 derece sıcaklıkta uzun süre erimediği yönündeki gözlemler, yağışın ardından tartışmaları beraberinde getirdi. Araştırmacılar, dolunun yapısıyla içerisindeki maddeler arasında bir bağlantı olup olmadığının henüz bilinmediğini belirtti.

Olayın ardından bulutlara yapay müdahale edildiği iddiaları da gündeme geldi. Ancak bu iddiaları destekleyen herhangi bir bilimsel kanıt bulunamadı. Uzmanlar, dolu tanelerindeki maddelerin kaynağını belirlemek için yeni analizler yapılması gerektiğini vurguladı.

Araştırmacılar, yalnızca dolu örneklerinin incelenmesinin yeterli olmadığını, bölgedeki yağmur suyu, toprak ve hava örneklerinin de analiz edilmesi gerektiğini belirtiyor. Böylece tespit edilen maddelerin doğal süreçlerden mi yoksa insan faaliyetlerinden mi kaynaklandığının daha net anlaşılabileceği ifade ediliyor.