Galatasaray’ın yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan, futbol kariyerinin yanı sıra gayrimenkul yatırımlarıyla da adından söz ettiriyor. Daha önce Göktürk’ten ev alan Gündoğan’ın bu kez tercihini Zincirlikuyu’dan yana kullandığı ve ünlü bir rezidanstan yaklaşık 250 milyon TL değerinde daire satın aldığı öne sürülüyor.

AİLESİ BÜYÜDÜ, YENİ EV KARARI GELDİ

Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre; İlkay Gündoğan, 2022 yılında İtalyan model ve sunucu Sara Arfaoui ile evlendi. Çiftin Kais ve Ella’nın ardından geçtiğimiz nisan ayında Kian Leone adını verdikleri üçüncü çocukları dünyaya geldi.

Ailenin büyümesiyle birlikte yaşam alanının yanı sıra şehir merkezine, sosyal imkanlara ve hastanelere yakınlık da daha önemli hale geldi. Gündoğan ailesinin yeni ev tercihinde bu detayların etkili olduğu konuşuluyor.

YENİ ADRESİ ZİNCİRLİKUYU

Uzun süredir Göktürk’te yaşayan Gündoğan’ın yeni adres olarak Zincirlikuyu’yu seçtiği iddia edildi. Ünlü futbolcunun burada bulunan lüks bir rezidanstan yaklaşık 250 milyon TL değerinde bir daire aldığı belirtiliyor.

Böylece Gündoğan, İstanbul’daki gayrimenkul yatırımlarına da bir yenisini eklemiş oldu.

YATIRIMLARINA DEVAM EDİYOR

Futboldaki kariyerinin yanı sıra yatırımlarıyla da gündeme gelen İlkay Gündoğan, ailesi için yaptığı yeni tercihle İstanbul’daki yaşam düzenini de değiştirmiş oldu. Futbolcunun satın aldığı dairenin, merkezi konumu ve sunduğu imkanlar nedeniyle aile yaşamına daha uygun olduğu ifade ediliyor.