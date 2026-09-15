Ay, Akrep burcundaki derin, tutkulu ve sezgisel yolculuğuna devam ederken; abartıların, fırsatların ve inançların gezegeni Jüpiter ile zorlayıcı bir kare açı (90°) oluşturuyor.

Akrep’in yoğun, kontrolcü ve kriz odaklı yapısı ile Jüpiter’in büyüten ve abartan etkisi birleştiğinde; duygusal tepkileri büyütme, harcamalarda aşırıya kaçma, gurur yapma ya da verilmesi zor sözler verme eğilimi yüksek olabilir.

Koç

Maddi paylaşımlar, borçlar, yatırımlar veya duygusal krizler alanınız hareketli. Jüpiter karesi, finansal konularda gereksiz riskler almanıza veya aşırı harcama yapmanıza neden olabilir. "Nasıl olsa hallederim" diyerek bütçenizi zorlamayın. Duygusal ilişkilerde ise partnerinizi kontrol etme isteğinizi abartmamaya özen gösterin.

Boğa

İkili ilişkiler, ortaklıklar ve evlilik hanenizde ilerleyen Ay, Jüpiter’den sert bir açı alıyor. Partnerinizle ya da iş ortağınızla olan diyaloglarınızda beklentilerinizi çok yüksek tutabilirsiniz. Karşı tarafı manipüle etmeye çalışmak veya abartılı tepkiler vermek aradaki dengeleri bozabilir. Mütevazı ve esnek kalmak kazandıracaktır.

İkizler

Günlük işlerinizi, çalışma ortamınızı ve sağlığınızı ilgilendiren konularda yoğun bir tempo var. Kendinize kapasitenizin üzerinde sorumluluk yükleyebilir, sonrasında tükenmiş hissedebilirsiniz. Yeme-içme düzeninizde ipin ucunu kaçırmaya yatkın bir gündesiniz, bedeninizi fazla zorlamayın.

Yengeç

Aşk, hobiler ve yaratıcılık alanınızdaki Ay, Jüpiter karesiyle duygularınızı tavan yaptırıyor! İlişkilerde büyük beklentilere girmek, drama yaratmak ya da ilgi isteğini abartmak söz konusu olabilir. Spekülatif yatırımlarda veya bütçenizi aşan eğlence harcamalarında temkinli olmalısınız.

Aslan

Ev, aile ve yuva konuları gündeminizi meşgul ediyor. Aile içi diyaloglarda gurur meseleleri veya abartılı tepkiler yüzünden ufak gerginlikler yaşanabilir. Evinize yapacağınız harcamalarda veya gayrimenkul konularında aceleci ve iyimser kararlar vermek yerine şartları iki kez gözden geçirin.

Başak

Yakın çevre, kardeşler, iletişim ve seyahat trafiğiniz yoğun. Fikirlerinizi savunurken abartılı ifadeler kullanabilir, "benim dediğim doğru" tavrına kapılabilirsiniz. Zihinsel olarak çok aktif bir gün ancak fazla düşünmek veya her ayrıntıyı kontrol etmeye çalışmak sizi yorabilir. Sözlerinize dikkat edin.

Terazi

Maddi konular ve özdeğer alanınızdaki Ay-Jüpiter karesi, finansal konularda aşırı cömert davranmanıza ya da lüks harcamalara meyl etmenize yol açabilir. Kendi değerinizi başkalarının onayına bağlama eğilimine girmeyin. Paranızı korumak ve ani alışveriş dürtülerinizi frenlemek bugün oldukça önemli.

Akrep

Ay sizin burcunuzda ilerlerken duygularınızı, sezgilerinizi ve arzularınızı kat kat büyütüyor. Jüpiter karesi size muazzam bir özgüven verebileceği gibi, haklılık vurgunuzu ve tepkilerinizi aşırıya kaçırabilir. Benmerkezci davranmaktan kaçınarak, enerjinizi yaratıcı işlere yönlendirmek günü kurtaracaktır.

Yay

Yönetici gezegeniniz Jüpiter’in Ay ile yaptığı kare açı, bilinçaltınızda biriken bastırılmış duyguları su yüzüne çıkarabilir. Kendi içinizde büyüttüğünüz kaygılar veya gizli krizler sizi ruhsal olarak yorabilir. Bugün yalnız kalıp dinlenmek, meditasyon yapmak ve olayları akışına bırakmak size çok iyi gelecektir.

Oğlak

Sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız ve hedefleriniz ön planda. Geleceğe dair planlarınızda veya arkadaş gruplarınız içinde fazla iddialı çıkışlar yapabilirsiniz. Arkadaşlarınıza verdiğiniz sözlerde gerçekçi olmaya çalışın; tutamayacağınız yüklerin altına girmeyin.

Kova

Kariyer ve toplum önündeki duruşunuzu ilgilendiren alanda duygusal olarak yoğun bir gündesiniz. Üstlerinizle veya otorite figürleriyle olan ilişkilerinizde ego çatışmalarına ve abartılı beklentilere girmemelisiniz. İş yerindeki krizleri sakince yönetebilirseniz, dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz.

Balık

İnançlar, eğitim, hukuki süreçler ve yurt dışı bağlantılı işlerde duygu ve düşüncelerinizi abartılı şekilde savunabilirsiniz. Fanatik düşüncelere kaymamaya, olaylara tek bir pencereden bakmamaya özen gösterin. Seyahat planlarında veya akademik konularda ayrıntıları kaçırmamakta fayda var.