Yurt genelinde hava durumu adeta iki mevsimi bir arada yaşatacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Kış yüzünü yüksek kesimlerde göstermeye başlarken, iç ve doğu bölgelerde pus ve sis ulaşımı zorlaştıracak.

KUVVETLİ SAĞANAK VURACAK

Uzmanlar, özellikle Kırklareli, İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Osmaniye çevreleri ile Balıkesir'in batısı, İzmir'in kuzey kıyıları ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yağışların şiddetini artıracağını bildirdi. Ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

SARI KODLA UYARILAN 13 İL HANGİLERİ?

Meteoroloji'nin kritik uyarı listesinde Marmara'dan İstanbul, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova yer alıyor. Ege Bölgesi'nde İzmir için uyarı yapılırken, Akdeniz ve Doğu hattında ise Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye sarı kodla uyarılan iller arasında bulunuyor.

SICAKLIKLAR ARTIYOR, DENİZLERDE FIRTINA VAR

Hava sıcaklıklarının Marmara ile Orta ve Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik yaşanmayacağı öngörülüyor. Rüzgar güneyden hafif ve orta kuvvette eserken; Batı Karadeniz, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz sularında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

17 KASIM SALI BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi genelinde sabah ve öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili olacak ve yağışlar İstanbul (17°C), Bursa (18°C), Çanakkale (20°C) ile Kırklareli (17°C) çevrelerinde sabah saatlerinde yer yer kuvvetlenecek. Ege Bölgesi genelinde de sağanak geçişleri görülürken, İzmir'in (21°C) kuzey kıyılarında sabah saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor; Manisa (21°C), Denizli (20°C) ve Muğla'da (18°C) ise gök gürültülü sağanak hakim olacak.

Akdeniz'de Doğu Akdeniz ve Antalya (23°C) çevreleri yağışlı geçerken, Adana'da (20°C) aralıklı sağanak görülecek, Hatay'ın (18°C) kıyı kesimlerinde ise öğle ve akşam saatlerinde yağış şiddetlenecek. Burdur (18°C) ise günü parçalı ve çok bulutlu tamamlayacak. İç Anadolu'da Konya (18°C) ve Karaman hariç bölge genelinde öğle saatlerinde sağanak beklenirken; Ankara (14°C), Eskişehir (15°C) ve Çankırı (14°C) yağışlı, bölge geneli ise puslu ve sisli olacak.

Karadeniz'de Artvin dışındaki tüm bölgede sağanak yağış bekleniyor. Bolu (15°C), Düzce (18°C) ve Kastamonu'da (12°C) sabah ve öğle; Zonguldak (19°C) ve Samsun'da (21°C) öğle; Amasya'da (18°C) öğle ve akşam; Trabzon (18°C) ve Rize'de (17°C) ise gece saatlerinde yağış etkili olacak.

Doğu Anadolu'da Kars (8°C), Ardahan ve Iğdır dışında kalan yerler yağışlı geçecek. Malatya'da (14°C) akşam saatlerinde yağmur görülürken; Van (11°C) yüksekleri ile Erzurum'da (10°C) gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde ise pus ve sisle birlikte sağanak etkili olacak; Diyarbakır (17°C), Şanlıurfa (18°C) ve Mardin'de (15°C) öğleden itibaren, Siirt'te (16°C) ise akşam ve gece saatlerinde gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanacak.