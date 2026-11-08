And Dağları'nda yer alan 10 bin kilometrekarelik Salar de Uyuni Tuz Gölü, yağan ince yağmurlarla birlikte dünyanın en büyük doğal aynası halini alıyor. Zemini kaplayan birkaç santimetrelik su tabakası ufuk çizgisini tamamen ortadan kaldırarak yeryüzü algısını bütünüyle değiştiriyor.

DEVASA TUZ ÇÖLÜ NEDEN AYNAYA DÖNÜŞÜYOR?

Bolivya'da And Dağları'nın zirvelerine yakın bir konumda bulunan Salar de Uyuni, dünyanın en büyük tuz çölü olarak biliniyor. Kış aylarında bölgeye düşen ince yağmur, tamamen dümdüz olan bu geniş beyaz tabakanın üzerini birkaç santimetrelik su zarıyla kaplıyor. Bu sığ ve hareketsiz su katmanı, 10 bin kilometrekarelik alanı tek parça ve kusursuz bir aynaya çeviriyor.

UFUK ÇİZGİSİNİ ORTADAN KALDIRAN İLLÜZYON

Su tabakasının dümdüz tuzlu yüzeyde yarattığı yansıma, gökyüzü ile yeryüzü arasındaki fiziksel sınırı siliyor. Ufuk çizgisinin tamamen ortadan kalkmasıyla birlikte bölgede devasa bir optik illüzyon meydana geliyor. Yerin nerede bittiği ve göğün nerede başladığı ayırt edilemez hale geliyor.

Yansımanın pürüzsüzlüğü nedeniyle zemindeki su katmanı doğrudan üstündeki bulutları ve gökyüzünü yansıtıyor. Bölgede yürüyüş yapan insanlar veya hareket halindeki araçlar, yerçekiminden bağımsız bir şekilde boşlukta veya bulutların üzerinde süzülüyormuş gibi bir görüntü oluşturuyor.