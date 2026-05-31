NASA'nın açıklamasına göre, Cumartesi günü ABD'nin New England bölgesi üzerinde atmosferde parçalanan bir göktaşı, büyük bir gürültü ve sarsıntıya yol açtı. Yerel saatle 14.06 sıralarında meydana gelen olay, çevre eyaletlerde de hissedildi.

NASA uzmanları, gök cisminin Massachusetts'in kuzeydoğusu ile New Hampshire'ın güneydoğusu üzerinde, yerden yaklaşık 64 kilometre yükseklikte infilak ettiğini belirtti. Atmosfere saatte yaklaşık 120 bin kilometre hızla giren meteor, yüksek basınç nedeniyle parçalandı.

300 TON TNT GÜCÜNDE ENERJİ AÇIĞA ÇIKTI

NASA'nın hesaplamalarına göre, göktaşının parçalanması sırasında yaklaşık 300 ton TNT'ye eşdeğer enerji açığa çıktı. Uzmanlar, bölgede duyulan yüksek patlama sesleri ve hissedilen sarsıntıların bu devasa enerji boşalmasından kaynaklandığını ifade etti.

Yetkililer, olayın bölgede son yıllarda yaşanan en güçlü sonik patlamalardan biri olduğunu değerlendirdi.

UYDULAR PATLAMA ANINI KAYDETTİ

Olay, ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'ne (NOAA) ait GOES-19 hava durumu uydusu tarafından da görüntülendi. Uydu üzerindeki şimşek haritalama sistemi, Massachusetts açıklarında meydana gelen parlama anını tespit ederek patlamayı doğruladı.

Kayıtlara göre meteorun atmosferde parçalandığı an, güçlü bir ışık patlaması şeklinde sistemlere yansıdı.

METEOR YAĞMURU VEYA UZAY ENKAZI DEĞİL

NASA Sözcüsü, göktaşının şu anda aktif olan herhangi bir meteor yağmuruyla bağlantılı olmadığını açıkladı. Yetkililer, cismin tamamen doğal kökenli olduğunu vurgulayarak olayın bir uzay enkazı ya da yörüngeden çıkan yapay bir uyduyla ilgili olmadığını bildirdi.

HALKTAN ÇOK SAYIDA İHBAR GELDİ

Patlama seslerinin ardından bölgedeki güvenlik ve acil durum ekipleri alarma geçti. Watertown Polis Departmanı, çok sayıda vatandaşın yüksek bir patlama sesi duyduklarını bildirdiğini açıkladı.

Eyalet Kamu Güvenliği ve Güvenlik Müsteşarlığı da hem güçlü bir gürültü hem de yer sarsıntılarının hissedildiğini doğruladı. Yetkililer, olay nedeniyle herhangi bir can kaybı veya maddi hasar bildirimi yapılmadığını duyurdu.

USGS: DEPREM DEĞİL, ATMOSFERİK PATLAMA

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), sarsıntının kaynağının atmosferde infilak eden göktaşı olduğunu açıkladı.

Uzmanlar, patlama sırasında oluşan güçlü ses dalgalarının doğrusal bir hat boyunca ilerleyerek sarsıntı etkisi yarattığını, ancak bunun klasik bir depremden farklı bir olay olduğunu belirtti.