Kışın sıcak bölgelere göç eden leylekler, havanın ısınmasıyla Muş Ovası'nda 250'den fazla köydeki yuvalarına dönmeye başladı.

Sulak alanlarıyla yüzlerce kuş türünü bünyesinde barındıran ovayı mesken edinen leylekler, bir asırdır baca, elektrik ve telefon direkleri, cami kubbeleri ile evlerin çatılarına yaptıkları yuvalarında yaşıyor.

Her yıl dört gözle leyleklerin yolunu bekleyen yöre sakinleri de yaz boyunca köylerindeki yuvalarında konaklayan kuşları korumak için mücadele ediyor.

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyü ve İron Sazlığı da yıllardır leyleklerin en önemli göç güzergahı arasında yer alıyor. Bu yıl tekrar bölgeye gelen leylekler, yuvalarına yerleşti.

Muş Ovası, verimli çayırları, sulak alanları ve besin kaynaklarıyla zengin bölge

Telli Turna Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kasım Avci, Muş'taki sulak alanlarla ve kuş türleriyle ilgili araştırma, tespit ve sayım çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Muş'ta çok fazla kuş türü olduğuna değinen Avci, şu bilgileri verdi:

"Sulak alan zengini olması sebebiyle ilimizdeki 250'den fazla köyde leylek yuvaları var. Muş Ovası'nda 2 bin 500 ile 4 bin arasında leylek olduğunu tahmin ediyoruz. Köylerde yaşayanlar, leyleklere büyük sevgi ve önem gösteriyor. Leylekler, baharın habercisi ve müjdecisi olarak kabul edilir. Erken gelip erken göç eden bir tür.

Muş'ta leylek sayısının fazla olması ve her geçen gün sayılarının artmasının en önemli sebebi, verimli çayırlar, sulak alanlar ve besin kaynakları. Yöre halkı da onları koruyor. Bugüne kadar hiçbir şekilde leyleklere zarar vereni görmedik. Leylekler, camilerin kubbelerinde, evlerin bacalarında, telefon ve elektrik direklerinde yuvalarını yapıyor."

"Leyleklerle aile gibiyiz"

Hasköy ilçesine bağlı Aşağıüçdam köyü muhtarı Feyzullah Akdemir ise havanın ısınmasıyla her noktada leylekleri görmenin mümkün olduğunu ifade etti.

Köylerinin leyleklerle ön plana çıktığını vurgulayan Akdemir, "Dedemizden beri leylekler köyümüze geliyor. Leyleklerin gelişi baharın geldiğini hatırlatıyor. Köyümüzde yaklaşık 15 leylek yuvası var. Leylekler her yıl geliyor. Leyleklerle aile gibiyiz. Köyde hiç kimse leyleklere zarar vermiyor. Köylüler olarak onları seviyoruz" dedi.

71 yaşındaki köy sakini Hasan Konuk da "Leylekler, dedemin ve babamın zamanında da geliyorlardı. Köy kurulduğu günden beri buradalar. Köyümüzde birçok yuva var" ifadelerini kullandı.

Alazlı köyünde yaşayan Sadık Güven, 100 yıldır leyleklerin köylerine geldiğini anlattı.

Leylek yuvalarını koruduklarını dile getiren Güven, "Leyleğin gelişi ilkbaharı hatırlatır. Leylekleri çok seviyoruz. Zararsız bir hayvan. Köyümüzden gitmesini istemiyoruz. 53 yaşındayım ve her yıl onları burada görüyorum" şeklinde konuştu.