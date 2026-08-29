Sonbahara kısa süre kala sezonun ilk yağışları ile birlikte sıcaklıklar hissedilir derecede azaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan uyarılarda; Adana, Amasya, Antalya, Bitlis, Burdur, Denizli, Giresun, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, Kayseri, Konya, Muğla, Nevşehir, Niğde, Siirt, Sivas, Tokat, Van, Yozgat, Aksaray, Karaman ve Şırnak için sarı kod, Ordu ve Samsun için ise turuncu kodlu alarm verildi. Yağışların özellikle Samsun, Sinop, Amasya, Tokat ve Ordu’da yüksek şiddette olması öngörülürken su baskınlarına karşı tedbirli olunması istendi.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul’da gündüz saatlerinde devam eden yağışın akşam saatlerinde hafiflemesi, ancak kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor; kentte sıcaklık 24-25 derece civarında seyredecek. Ankara ve Bursa’da yağmurun aralıklarla süreceği ve sıcaklığın 25 derece olacağı tahmin ediliyor. İzmir’de ise kuvvetli rüzgarla birlikte sıcaklık 32 dereceye gerilerken, Antalya’da sıcaklık 36 derece olacak ve Akseki ile Alanya kesimlerinde yağış görülecek.

Marmara’da gündüz orta kuvvette süren yağmurun akşam hafifleyeceği, rüzgarın soğuk eseceği; Kocaeli’de sıcaklığın 24, Çanakkale’de 26, Edirne’de parçalı bulutlu 29 derece olacağı bildirildi. Marmara genelinde havanın Pazar günü açması bekleniyor. Ege Bölgesi’nde kuvvetlenen poyraz nedeniyle hissedilen sıcaklık 6 derece birden düşecek; Manisa 30, Denizli 33, Bodrum 31 derece olarak ölçülecek. İç Anadolu’da ise Sivas, Kayseri ve Niğde’de yağışların çok daha şiddetli olacağı ve sıcaklıkların 23-24 dereceye ineceği kaydedildi.

Akdeniz’de Adana, Mersin ve Hatay hattında gök gürültülü kuvvetli yağış ve şiddetli rüzgar bekleniyor, Adana’da sıcaklık 31 derece olacak. Doğu Anadolu’da Erzincan, Kars ve Ardahan’da yağışların şiddetini artıracağı belirtilirken Erzurum 23 derece olacak. Güneydoğu Anadolu’da Gaziantep ve Adıyaman kesimlerinde yağış öngörülürken Diyarbakır’da sıcaklık 35 dereceyi bulacak.

KARADENİZ İÇİN SEL VE SU BASKINI UYARISI

Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre; Orta Karadeniz’de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerinden itibaren Samsun, Ordu ve Giresun çevreleri ile Amasya ve Tokat’ın kuzeyinde kuvvetli (25-60 kg/m2); Samsun’un doğusu ile Ordu’nun batısında ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Yarın akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen bu kuvvetli yağışlar sebebiyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Öte yandan Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde toz taşınımı beklendiği açıklandı.