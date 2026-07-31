Polonya'nın Gorzów Wielkopolski kentinin semalarında beliren dev beyaz balon, kısa süreli paniğe ve meraka neden oldu. Bazı vatandaşlar bunun kaçakçıların kullandığı bir balon ya da meteorolojik bir cihaz olduğunu düşünürken, gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Gökyüzünde görülen cisim, Polonya Havacılık Kulübü'nün en yeni gaz balonu olan SP-BGB Werner 1000 çıktı.

Cumartesi günü Almanya'nın Lebenstedt kentinden havalanan balon, doğuya doğru ilerleyerek öğleden sonra Gorzów semalarına ulaştı. Uçuşu takip eden çok sayıda kişi, beyaz küre şeklindeki hava aracının ne olduğunu anlamaya çalıştı.

"Acaba sigara kaçakçılarının kullandığı bir balon mu?" ya da "Meteoroloji balonuna benziyor" şeklindeki yorumlar kısa sürede sosyal medyada ve yerel haber sitelerinde yayıldı. Ancak yapılan açıklamayla bunun sıradan bir balon olmadığı anlaşıldı.

21. yüzyılda Polonya'da tescil edilen ilk gaz balonu

Temmuz ayında Polonya Havacılık Kulübü filosuna katılan SP-BGB Werner 1000, 21. yüzyılda Polonya tesciliyle kaydedilen ilk gaz balonu olma özelliğini taşıyor.

Balon, 27 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek dünyanın en prestijli gaz balonu organizasyonlarından 69. Gordon Bennett Kupası'nda Polonya'yı POL1 koduyla temsil edecek.

Dünyanın en prestijli gaz balonu yarışına hazırlanıyor

İlk kez 1906 yılında Paris'te düzenlenen Gordon Bennett Kupası, dünyanın en eski gaz balonu yarışması olarak kabul ediliyor. Yarışmada amaç, tek bir iniş yapmadan düz hat üzerinde en uzun mesafeyi kat etmek. Pilotlar çoğu zaman günlerce havada kalarak binlerce kilometre yol alıyor.

Bu nedenle yarışmalarda kullanılan gaz balonları, güneş ışığını yansıtarak gazın aşırı ısınmasını önleyen büyük beyaz küre biçiminde tasarlanıyor. Yerden bakıldığında meteoroloji balonuna benzese de bunlar tamamen insanlı hava araçları. Ayrıca hava trafik kontrolü tarafından takip edilebilmeleri için transponder sistemiyle donatılıyor.

İlk test uçuşundan tam not aldı

Werner 1000, ilk test uçuşunu Temmuz ayında Almanya'nın Gladbeck kentinden gerçekleştirdi. Polonya Havacılık Kulübü, balonun performansından son derece memnun olduklarını belirterek, uzun mesafeli uçuşlar ve uluslararası yarışmalar için ideal özelliklere sahip olduğunu açıkladı.

Kulüp yetkilileri, "Werner 1000 mükemmel uçuş özellikleri sergiledi. Pilotlara güvenlik ve yüksek performans sunuyor. Gordon Bennett Kupası'nda önemli başarılara imza atmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Balonun tescil kodu olan SP-BGB de özel bir anlam taşıyor. Koddaki "GB", Gordon Bennett yarışmasına ithafen seçildi. Polonya Havacılık Kulübü, yeni gaz balonunun gelecekte uluslararası organizasyonlarda ülkeyi temsil edecek pilotlara uzun yıllar hizmet vermesini hedefliyor.