Florida'dan Georgia'ya, Tennessee'den başkent Washington'a kadar geniş bir bölgede görülen parlak oluşumun kaynağı kısa süre sonra anlaşıldı. Gökyüzündeki sıra dışı manzaranın, uzaya gönderilen bir roketin atmosferde bıraktığı izler nedeniyle oluştuğu ortaya çıktı.

GÖKYÜZÜNDE DEVASA BİR IŞIK BULUTU OLUŞTU

Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü'nden 13 Ekim sabahı yerel saatle 06.33'te fırlatılan SpaceX Falcon 9 roketi, yükselişi sırasında dikkat çekici bir görüntü oluşturdu.

Roketin arkasında bıraktığı gazlar, atmosferin üst katmanlarında hızla genişleyerek büyük bir buluta dönüştü. Güneş ışınlarının bu bulutu aydınlatmasıyla gökyüzünde parlak bir gövde ve aşağı doğru uzanan ince ışık izleri belirdi.

Denizanasına benzeyen görüntü, roketin fırlatıldığı noktadan yüzlerce kilometre uzaklıktaki yerleşim yerlerinden de görüldü. Bazı bölgelerde gökyüzünün henüz karanlık olması, ışıklı oluşumun daha belirgin görünmesini sağladı.

SIRA DIŞI GÖRÜNTÜNÜN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Uzmanlara göre bu olay, roket fırlatmalarında zaman zaman görülen ve uzay denizanası olarak adlandırılan atmosferik bir ışık etkisi.

Güneş henüz yeryüzündeki gözlemcilere görünmezken atmosferin yüksek kesimlerini aydınlatabiliyor. Bu sırada roketten çıkan gazlar güneş ışığını yansıtarak karanlık gökyüzünde parlayan, denizanasını andıran bir şekil oluşturuyor.

Söz konusu Falcon 9 roketi, NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na yönelik CRS-35 ikmal görevi kapsamında fırlatıldı. Dragon uzay aracıyla istasyona yaklaşık 2,9 ton bilimsel malzeme, ekipman ve ihtiyaç malzemesi gönderildi.