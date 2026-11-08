Avustralya'nın Carpentaria Körfezi üzerinde her bahar ortaya çıkan 1.000 kilometre uzunluğunda ve 2 kilometre kalınlığındaki silindir bulut kütlesi Burketown üzerinde görüntülendi. Ufuk hattını boydan boya kapatan ve saatte 60 kilometre hızla alçaktan ilerleyen bu devasa kütle, altındaki rüzgarı bıçak gibi keserek yer seviyesinde sert hava girdaplarına yol açtı.

1.000 KİLOMETRELİK DEV SİLİNDİR NASIL OLUŞUYOR?

Carpentaria Körfezi semalarında her yıl bahar aylarında meydana gelen "Morning Glory" bulutları, deniz meltemleri ile atmosferik dalgaların çarpışması sonucu oluşuyor. Yaklaşık 2 kilometre dikey kalınlığa sahip olan bu kütle, kendi ekseni etrafında kesintisiz dönerek gökyüzünde kusursuz bir silindir tüp formu alıyor. Ufuk çizgisini baştan başa kaplayan bu hat, alçak irtifada ilerlediği için yerleşim yerlerinde gün ışığını aniden keserek geniş alanları gölgede bırakıyor.

SAATTE 60 KİLOMETRE HIZLA İLERLEYEN HAVA GİRDABI

Yere son derece yakın seviyede hareket eden dev bulut borusu, saatte 60 kilometre süratle ilerliyor. Bulutun ön cephesi geçtiği noktalardaki mevcut hava akımını aniden durdururken, arkasında sert türbülans ve dikey hava dalgaları bırakıyor. Yeryüzünden bakıldığında gökyüzüne yatay olarak uzatılmış dev bir roketi andıran bu yapı, atmosferdeki rüzgar dengesini dakikalar içinde değiştiriyor.

PLANÖR PİLOTLARI BU DALGAYI NASIL KULLANIYOR?

Oluşan bu devasa meteorolojik dalga, her yıl çok sayıda planör pilotunu ve araştırmacıyı bölgeye çekiyor. Pilotlar, dev silindirin hemen önündeki güçlü yükselici hava akımlarını kullanarak motor gücü olmadan bu kütlenin üzerinde sörf yapar gibi yüzlerce kilometre süzülebiliyor. Bölgedeki hava akımının şiddeti nedeniyle sivil uçuşlar ve havacılık faaliyetleri meteoroloji istasyonları tarafından anlık olarak izleniyor.