Gökyüzünde adeta bulutların delinmiş gibi görünmesine neden olan olay, meteorolojide "fallstreak hole" veya "hole-punch cloud" olarak biliniyor. Nadir görülen bu oluşum, belirli hava koşullarında bulutların içindeki su damlacıklarının hızla buz kristallerine dönüşmesiyle meydana geliyor.

BULUTLARIN ORTASINDAKİ DELİKLERİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Meteorolog Matt Devitt, Florida'da kaydedilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak olayın nasıl meydana geldiğini açıkladı. Devitt'e göre bazı bulut katmanlarında bulunan su damlacıkları, sıcaklık sıfır derecenin altında olmasına rağmen sıvı halde kalabiliyor.

Bu bulutların arasından bir uçağın geçmesi, damlacıkların donarak buz kristallerine dönüşmesini tetikleyebiliyor. Oluşan buz kristalleri büyürken çevredeki su damlacıkları buharlaşıyor ve bulut tabakasında giderek genişleyen boşluklar meydana geliyor.

Buz kristallerinin aşağı doğru süzülmesiyle deliklerin içinde veya altında beyaz çizgiler oluşabiliyor. Böylece gökyüzünde dev bir daire ya da uzun bir yarık açılmış gibi görünen şekiller ortaya çıkıyor.

NASA DA BU OLAYI İNCELEMİŞTİ

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), geçmişte benzer bulut oluşumlarını uydu görüntüleriyle incelemişti. 30 Ocak 2024'te Florida'nın batı kıyıları açıklarında, Meksika Körfezi üzerinde aynı şekilde oluşan dev boşluklar görüntülenmişti.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) de uçak kanatlarının çevresindeki hava akımının sıcaklığı düşürerek buz kristallerinin oluşmasını tetikleyebildiğini belirtiyor.

Bazen kusursuz bir daireyi andıran bu boşluklar, geçmişte UFO iddialarına da konu oldu. Ancak uzmanlar, gökyüzündeki bu sıra dışı görüntülerin belirli sıcaklık ve nem koşullarında ortaya çıkan doğal bir atmosfer olayı olduğunu açıklıyor.