Ay, Aslan burcunda ilerlerken cesur ve tutkulu Mars ile kavuşum yapıyor. Bu dinamik, ateşli ve yüksek enerjili gökyüzü kombinasyonu; hepimize özgüven, cesaret, liderlik etme isteği ve güçlü bir harekete geçme arzusu veriyor.

Mars’ın sabırsız doğası nedeniyle fevri çıkışlara, ego çatışmalarına ve ani öfke patlamalarına dikkat etmekte fayda var.

Koç (21 Mart - 19 Nisan)

Yönetici gezegeniniz Mars’ın Ay ile Aslan burcundaki kavuşumu, aşk hayatınız, yaratıcılığınız ve hobileriniz alanını canlandırıyor. İçinizdeki tutku ve cesaret tavan yapıyor; duygularınızı gizlemek istemeyeceksiniz. Aşkta cesur adımlar atabilir, parlamak istediğiniz alanlarda sahnede olabilirsiniz.

Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs)

Ev, aile ve yuva alanınızda gerçekleşen bu güçlü kavuşum, ev içi konularda hızlı hareket etme ihtiyacı yaratabilir. Ailevi meselelerde liderliği üstlenmek isteyebilir veya evinizde enerjik bir değişim başlatabilirsiniz. Öte yandan, aile bireyleriyle iletişimde inatlaşmaktan ve ev içi gerilimlerden uzak durmanızda yarar var.

İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran)

Zihniniz oldukça aktif, sözleriniz ise etkileyici ve iddialı. İletişim, yakın çevre, kardeşler ve kısa seyahatler alanınızdaki bu ateşli enerji; fikirlerinizi tutkuyla savunmanızı sağlayacak. Yeni projelere başlamak veya önemli konuşmalar yapmak için harika bir gün. Sadece trafikte ve günlük koşturmacada sabırsız davranmamaya dikkat edin.

Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz)

Finansal konular, maddi kaynaklar ve özdeğer duygunuz ön plana çıkıyor. Parasal konularda cesur kararlar almak, kazancınızı artıracak adımlar atmak isteyebilirsiniz. Bütçenizi güçlendirmek için hırs yapabilirsiniz ancak dürtüsel ve lüks harcamalar yapma riskine karşı temkinli olmalısınız.

Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Ay ve Mars sizin burcunuzda el ele veriyor! Spot ışıkları tamamen üzerinizde. Yüksek bir yaşam enerjisi, karizma ve çekim gücüyle dolusunuz. İsteklerinizi elde etmek için kimseden icazet almayacaksınız. Kendinizi doğrudan ifade edebilir, ertelediğiniz işleri hızla bitirebilirsiniz.

Başak (23 Ağustos - 22 Eylül)

Bilinçaltı, dinlenme ve iç dünyanızda yoğun bir hareketlilik var. Rüyalarınız derinleşebilir, kontrolünüz dışında gelişen durumlara karşı bir huzursuzluk hissedebilirsiniz. Enerjinizi dışarı yansıtmak yerine kendi içinizde biriktirme eğiliminde olabilirsiniz. Ruhsal çalışmalar yapmak, spora yönelmek veya yalnız kalıp strateji geliştirmek bugün size çok iyi gelecektir.

Terazi (23 Eylül - 22 Ekim)

Sosyal çevreniz, arkadaşlık ilişkileriniz ve geleceğe yönelik hedefleriniz hareketleniyor. Ekip çalışmalarında veya sosyal projelerde ön plana çıkabilir, çevrenize liderlik edebilirsiniz. Arkadaş grubunuz içinde ilham kaynağı olacağınız bir gün. Ancak grup dinamiklerinde liderlik çekişmelerine girmemeye özen gösterin.

Akrep (23 Ekim - 21 Kasım)

Kariyer, toplum önündeki statünüz ve geleceğinizle ilgili alanlarda büyük bir hırs ve kararlılık hakim. Yönetici gezegeniniz Mars’ın gücüyle iş hayatınızda cesur hamleler yapabilir, üstlerinizin dikkatini çekebilirsiniz. Hak ettiğiniz başarıyı talep etmekten çekinmeyeceksiniz; fakat otorite figürleriyle güç savaşlarına girmekten kaçınmalısınız.

Yay (22 Kasım - 21 Aralık)

İnançlarınız, vizyonunuz, akademik süreçleriniz ve yurt dışı bağlantılarınız için harika bir enerji. Hayata daha geniş ve iyimser bir pencereden bakıyorsunuz. İnandığınız değerleri savunurken oldukça ateşlisiniz. Yeni bir eğitime başlamak, seyahat planlamak veya hukuki/akademik işleri hızlandırmak için ideal bir gün.

Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak)

Ortaklaşa gelirler, miras, nafaka, yatırımlar ve dönüşüm alanınızda yoğun bir dinamizm var. Parasal mücadelelerde veya kriz anlarında soğukkanlılığınızı koruyup cesur çözümler üretebilirsiniz. Tutkuların ve derin arzuların yükseldiği bir gün. Riskli finansal hamlelerden kaçınmalı, krizleri güç savaşlarına dönüştürmemelisiniz.

Kova (20 Ocak - 18 Şubat)

İkili ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar alanınızda oldukça yüksek bir enerji var. Partneriniz veya ortağınız oldukça tutkulu, iddialı ya da talepkar bir tavır sergileyebilir. İlişkilerde heyecan yükselirken, en ufak bir kıvılcımın tartışmaya dönüşme riski de bulunuyor. Diplomatik kalmak ve karşı tarafın egosunu kışkırtmamak önemli.

Balık (19 Şubat - 20 Mart)

Günlük işleriniz, çalışma ortamınız ve sağlık rutinleriniz hareket kazanıyor. İş yerinde yapılacak birikmiş görevleri hızla tamamlayabilir, çalışma temponuzu artırabilirsiniz. Hizmet ettiğiniz alanlarda kontrolü ele almak isteyeceksiniz. Sağlığınız açısından baş bölgesine, tansiyona ve aşırı efordan kaynaklı kas ağrılarına dikkat etmenizde fayda var.