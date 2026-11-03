Yeşil sahalardaki başarıları kadar lüks yaşam tarzı ve devasa servetiyle de adından sıkça söz ettiren Cristiano Ronaldo, bu kez özel hayatında patlak veren krizle gündeme oturdu. Dış basında yer alan çarpıcı iddialara göre krizin fitili, yıldız futbolcunun özel jetinde görev yapan kadın pilot sebebiyle ateşlendi.

Ronaldo’nun uzun süredir birlikte olduğu hayat arkadaşı Georgina Rodriguez’in, Portekizli futbolcu ile kadın pilot arasındaki samimiyet ve yakınlıktan ciddi şekilde rahatsızlık duyduğu ileri sürüldü. Durumun giderek büyümesi üzerine devreye giren Rodriguez'in, eşine net bir tavır koyarak kadın pilotun işine derhal son verilmesini istediği kaydedildi.

100 MİLYON DOLARLIK TAZMİNAT

Eşinin sert tepkisi karşısında geri adım atan Cristiano Ronaldo’nun, özel jetinin kokpitini emanet ettiği başarılı kadın pilot Sophia Vance'in iş akdini tek taraflı olarak feshettiği belirtildi.

Skandalın fitilini ateşleyen asıl gelişme ise sözleşme feshinin ardından ortaya çıkan mali yük oldu. Özel jette görev yapması karşılığında yıllık 2 milyon dolar maaş aldığı belirtilen kadın pilotun, haksız fesih gerekçesiyle sözleşmedeki özel maddeleri devreye soktuğu aktarıldı. İddialara göre Ronaldo, eşinin talebini yerine getirip pilotu apar topar gönderebilmek için tam 100 milyon dolarlık akılalmaz bir tazminat bedeli ödemek zorunda kaldı.

RONALDO SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Ksa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline gelen astronomik tazminat iddiası, henüz doğrulanabilmiş değil.

Dudak uçuklatan tazminat miktarı ve işten çıkarma süreciyle ilgili olarak ne Cristiano Ronaldo ne de Georgina Rodriguez cephesinden henüz konuyu aydınlatan bir açıklama yapılmadı. Tarafların sessizliği iddiaların gizemini korumasına neden olurken, dünya basını haberin perde arkasını araştırmayı sürdürüyor.